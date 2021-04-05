童年抵港後，蝸居在一間房，好動的我，天天落街玩耍。雖然父母工作和住址未定，但怕我學壞，還是讓我到附近小學報名入學。

教務主任測試我學業水平後對家母說：「令郎按年紀可讀二、三年級，中文程度很好，算術勉強達一年級水平，但英文只識ABC三個字母 ，就試讀二年級吧！辦好入學手續，買齊課本，明天可來上課，可是明天是星期六，只上半日課，下星期一是公眾假期，不如星期二才來，好在家用三天時間背熟九因歌，學識讀、寫大楷、小楷英文字母。」

回到家裡，我急不及待開口，請父親找人教我英文字母；父親找出帶來的一本書，來港時，家中好些貴重東西都沒有帶，卻帶這本書——《英語百日通》，可見它的寶貴！

翻開第一課，高興它真的從英文字母教起，字母旁還有注音：「哀、悲、斯、弟、伊、危乎、知⋯⋯」看後，失望地把書闔起來，看到上海商務⋯⋯，不禁失笑！原來是外省注音。那天我罕見地不去逛街，向這位有趣的夫子：我另一位啟蒙老師學習英文字母！

第一堂是國語課，班主任介紹我的名字，還稱讚我的中文很棒，她特地叫我誦讀新的一課，可是我卻把一個從未讀過的「吃」字，有邊讀邊念作「乞」，弄到全班哄堂大笑！

幸而老師為我解窘！她指出：『中國 雖然文字統一，但有些字意義不變，讀音卻可能有差異！例如香港 人稱呼老師做「先生」，先字讀如仙，但有些人卻習慣了叫「腥生」，幸而我不姓余！』

聰敏的同學首先大笑，隨即全班又大笑。

「『吃』字通常讀如 Hek，也可讀作乞，任之沒有讀錯。讀書人求學問也學做人！別人錯讀，不該當面嘲笑！」

有一個直性子的同學，站起來向我道歉：說「對不起！」有些同學也向我示意。我笑笑說：「沒關係，否則怎可引得大家大笑！」

這樣，我就投入了這個大家庭。

轉瞬間，天真地在該校混了三個月，到了當年六月杪，為了省租遷居大坑東的木屋區，才離開了在香港入學的學校——嶺東小學。