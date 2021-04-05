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天家再會

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

郭立椿走了。

難以接受，因為他是我碰到過的人當中，活力最充沛、生命力最強的人，他是不可能會死的。

那十多年主持港台親子節目《訴心事家庭》期間，都習慣了見到郭立椿。他的節目剛巧隨在我的背後，中間隔了詳盡新聞。星期日的中午在大堂碰上他時，總會聽到他那聲如洪鐘的大叫：「喂！鄧藹霖！」然後他會敏捷地將輪椅駛至我跟前，兩人熱情地寒暄一番。

他對於我給他冠以「輪椅男」的稱號異常滿意，就是欣賞他的幽默感和無窮盡的精力。他知識淵博、工作熱誠，更駕得一手好車，曾駕着家人走過歐洲、英國。他說過下次再遊倫敦時，會找我聚舊的，可惜…。

智叔廖啟智走了。

那些年在Cable主持晚間親子節目時，智叔是我的好拍檔，他沉默寡言，是標準的實幹派。

那年卻發生了不幸的事情，智叔的孺子敵不過病魔蹂躪而離世，任何人都會受不起折騰而告假避世，但智叔卻選擇如常工作，表現極為專業，讓人敬佩。休息期間，他那定睛讀着稿的臉一下子垮下來，嘴角下沉，我別過臉不忍心看下去，我清楚智叔那刻正承受着刺心入肺的十級痛楚…。

乖妹妹也走了。

她溫文爾雅、溫順善良、素質優秀，是爸媽的驕傲，丈夫和女兒都深愛的寶貝。可是，她卻突然走了，享年只有36，委實難以接受。

也許，上帝已把好人接到懷裏保護，讓他們不受人世間的苦楚，家人該釋懷了。厚厚的霧霾仍覆蓋了天空，喉頭深處湧出了苦澀…。

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