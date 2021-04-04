當年初來香港 ，離鄉背井人地生疏，我這個什麼世面都沒見過的大鄉里，是標準的「土包子」，很多這裡的東西沒有吃過，話沒有聽過。

曾遇過一個老人，把買了一包咖啡 粉掉在地上，我為她拾起來，手上拈了一點，味道苦苦的，心裡一直嘀咕，是什麼東西。直到有一天早上我經過九龍城，衙前朗道一大牌擋，有客人叫兩客氣士，兩杯咖啡，我才明日什麼叫喝咖啡，至於氣士，還以為那人在生氣，看著那人在享受咖啡和嚼麵包，三餐不繼的我，眼光光口水直流，客人突然對檔主說：我老婆沒來，這杯咖啡我不要，可退嗎，檔主點點頭，他後來收拾桌面時，要把那杯咖啡倒掉，他見我旁觀那麼久一付想吃的樣子，順口說：「靚仔食唔食」，「多謝老闆」，我如獲甘霖，一口氣完喝完，想不到怎麼好喝，我平生終於嘗到咖啡的美味，許願以後發達，一定要喝它一大桶。

往後的日子裡，我當然有很多喝咖啡的機會，但並不熱衷，一來是外國的東西，二來我愛喝茶。退休 後孩子說不要太辛苦，請個家庭服務照顧我，那顧工也是上年紀的人，勸我多喝咖啡，人家一番好意我並無不可，他每天給我做兩杯，我照喝不誤。喝了半年後效果若隱若現，日常生活上帶來不少好處，一是，平日精力與十年前比，有過之無不及；二是，便秘宿疾自動痊癒，以往一上大號，總是叫苦連天，現在是兩分鐘內就默默成完，我可明顯感受到咖啡與水果混合對潤腸有相乘效果；此外多年來我有鼻腔敏感老毛病，冷風一吹，鼻涕直流，非用藥不可，現在不藥而癒，大不了打個噴嚏，不知與喝咖啡有無關係。