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性與情

〈六合飛翔〉岑逸飛

談到「情是何物」，且先細看「情」字。一般認為，「情」是從「心」字旁，「青」聲，其實也不盡然；在甲骨文和金文，「青」字就是「情」的本字，由「青」而「情」的演變，是先秦時期人文思潮向前推進的結果。另外在郭店楚簡發現，「情」有時寫作「青」。同時「情」與「性」，正如先師徐復觀指出：「是同質而且常常可以互用的兩個名詞。」

世人都說中國人是性情民族，中國文化是性情文化，性與情，猶如一株樹生長的部位，根的地方是性，由根伸長上去的枝幹是情；部位不同。而「性」字由「生」字演變，所謂「生之謂性」。「生」的本義是草生於地，「青」則為所生植物的顏色所顯現。「生」與「青」，好像是孿生的，「生」是「青」的本體，「青」是「生」的表現形式，生由青顯，生、青互證。

情是何物？它有情感義；而先秦典籍又指出它有情實義、質實義；現代心理學又認為它是與外在世界相關聯的反應。眾說紛紜，增加了理解「情」的難度。「情」字之於生命，就像人體的血液一樣珍貴，是生命的珍奇；但也如池中之水，如果不築起意志和理智的堤岸，就會八方蔓延，既毁壞了無數花果和樹木，同時也耗盡一己生命的能量。

總之「情」像一張巨大而綿密的網，網住塵世的每一個人，教人難以脫離，如影隨形，一世又一世永無止息。難怪佛家說「有情眾生」，梵語「有情」音譯為薩埵，即一切有心識、有感情、有見聞覺知的生命體。而有情便有苦，有生便有苦，佛才要度眾生，從「情」字中解脫。

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