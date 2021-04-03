歌手兼演員安德拉黛（Andra Day）是本屆奧斯卡頒獎禮的影后熱門人物，她主演的傳記片「美國 與比莉哈樂黛」（The United States Vs. Billie Holiday）再喚起世人對一代歌后比莉哈樂黛（Billie Holiday）的記憶。

接近一個世紀前，比莉曾是美國樂壇首屈一指的爵士樂 歌手，極受歡迎，堪稱為吸金之冠。可是她卻英年早逝，44歲臨終之前百病纏身，短暫的人生曾因藏毒問題而數度進出監獄 ；她一生離不開吸毒、酗酒、不斷遇人不淑的噩運，死後銀行戶口的存款只剩下70美仙，坎坷至極。

著名藝人的命運卻像魔咒般一代傳一代，我想起惠妮休斯頓（Whitney Houston）。全盛期的她，是多麼的talented啊！經典歌曲多不勝數，每一首都可以用繞梁三日來形容，她的音域之廣和音質之美，同期無人能及，是名副其實巨星中的巨星。

怎會料到惠妮於49歲暴斃於酒店浴室前，聽說步履已難穩，於舞台上已未能唱罷一首歌，健康狀態極差。她跟比莉的命運是如出一轍的，毒品、酗酒、遇人不淑等擊倒了她的人生。

雖然歷史上確有不少著名藝人，因為沉迷行為而輸掉前途，甚至送上生命，但也有不少人是能克服引誘而戰勝問題，成為人生勝利組的。艾爾頓強（Elton John）是其中的佼佼者。曾經濫藥和酗酒的他，人生曾是一團糟，後來成功戒掉沉迷行為，並結婚、養育孩子、熱心公益，從此過著受世人尊敬的幸福生活。

不過，有位老牌歌手最厲害，至今仍活躍樂壇提攜新人，他是80歲高齡的湯姆瓊斯（Tom Jones）。今天他仍能唱到最高音部分，形象與身體均極為健康。