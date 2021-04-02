港府宣布擴大接種疫苗 的群組，身邊不少朋友紛紛討論是否應該打針？選擇哪款疫苗？到哪裡打？還是再觀望才打？

最後得朋友介紹，我決定到私家診所進行注射，還幸運遇上一位漂亮、心地善良又專業的女醫生，她向我詳細解釋不同疫苗的技術和效用、如何解讀保護率、可能出現的副作用及什麼情況下不適合接種等問題。雖然落針只是幾秒間的事，但她卻用了20分鐘耐心解釋和解答我的問題，令我在輕鬆愉快的環境下，完成接種程序。

其實私家醫生每做一次接種，只收政府80元，沒有收取任何診金或其他費用，我認為是非常超值的服務。政府應該多加推介診所接種服務，相信市民亦會感到安心。需要留意的是，因為冷藏技術要求不同，私家診所只可以接種科興疫苗。

靚女醫生還跟我分享她一份研究論文，論述專業醫護在考慮接種任何疫苗時，會如何做決定，原來主要有三個因素︰個人生活中感染病毒的風險、疫苗的保護力、可能出現的風險和後遺症。有趣的是，人始終是感性動物，最終都會受身邊朋友影響而作出決定。

自問自己屬風險低一族，但為己為人，我希望有更多身體健康的人接種疫苗，形成群體免疫，才可保護其他因為有長期病患而不適合接種的人士，這樣經濟活動才真正得以重新啟動，大家生活可以回復正常。