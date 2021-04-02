轉眼又到櫻花季節，各類當季食品上巿，一片粉紅色的櫻花包裝叫人愛不惜手，唯獨叫櫻肉的，從來只是小眾的口味。古代日本 受佛教影響，有過千年禁止食用獸肉，嗜吃的人只好把肉類名稱美化為植物，鹿肉叫「紅葉」；豬肉稱為「牡丹」；馬肉顏色如櫻花一般，所以美名為「櫻肉」。雖然吃馬肉歷史悠久，但一直未有大行其道，在日本只屬於熊本縣的鄉土料理。

事實上，環視世界各地，少有吃馬肉的文化，中國 人甚至認為馬肉味道是酸的，只有在戰亂饑荒逼不得以才食，當中存在了不少誤解。

馬的用途廣泛，在古代主要擔當運輸，而在戰爭期間，馬車數量的多寡更是勝負關鍵，這些角色都比成為肉食來得重要，長年征戰的馬直到退役時，才會跑到人們的腸胃，那些經歷高強度勞役的馬匹，肌肉 積聚了大量乳酸，味道總不會太好，但以這時候的馬肉去判定難吃，似欠公道。

事實上，馬肉中的肉豆蔻酸和亞麻酸比牛肉、豬肉要多，所以馬肉口感更柔軟，加上寄生蟲較少，又帶點甜味，所以適合生吃，這也是熊本馬肉的主要食法。不過生吃紅肉感覺較血腥，要大眾突破這心理關口並不容易。

此外，養殖馬匹的成本，較養牛或豬為高，原因是馬不會反芻，消化草料的效率比牛羊低，而且馬生性好動，新陳代謝快，那代表要更多的食物才可以換取相對的肉，這也能夠解釋在人類選擇的家畜之中，為何馬是最後才被馴養的物種。

高昂的飼養費，平民百姓沒有能力負擔，而在貴族階級，飼養馬匹不在貪圖口腹之欲，而是身分的象徵。在沒有汽車之前，馬是人類最佳的交通工具，氣宇軒昂的駿馬是貴族的專利，情況像今天擁有法拉利跑車，要是任由合法食用馬肉，難免會貶低了貴族的偉大形象，所以有不少國家都有禁止食馬肉的歷史。

馬肉之所以不常見於各大菜系，還得考慮人們的口味，過去有不少意見認為馬肉比牛肉健康，理由是馬肉脂肪少，但人們向來以脂肪來判別肉品的質素，老饕的夢想A5和牛，正是以霜降程度評選出來，脂肪少的馬肉，就只可以健康作賣點，談不上動人的美味，因此大部分馬匹能夠逃過被蒸燉燜煮的結局，可算是六畜之中最幸運的一個。