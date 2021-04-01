「問世間，情是何物？直教生死相許。」這是金庸武俠小說最為讀者熟悉的佳句，唱者是李莫愁，她初出場時要唱，臨死時也要當作絕命詞再唱。原詞出自金代詩人元好問的《摸魚兒》。

元好問16歲時往并州赴試，途遇一捕雁者對他說，今天捕到一隻大雁，另一隻脫網但悲鳴，撞地而死。元好問聽後買下這兩隻雁，將其葬於江邊，並有感寫下此詞，首句「恨世間，情是何物，直教生死相許」，金庸改為「問世間」。「恨世間」語氣堅定，「問世間」則帶點無奈與迷惘。

不過這裡的「情」只限男女間的癡情，實則「情」的涵義豐富。詞典上釋「情」字，指「外界事物所引起的喜、怒、愛、憎、哀、懼等心理狀態」，例如情感、情緒、情懷、情操、情誼、情義、情致、情趣等。英文字的「情」，有feeling、emotion、sentiment、affection、love、passion等，含意不盡相同。

Feeling是感受、感情，而emotion則是feeling的基礎加了激動。Sentiment是感情，卻具有理智或感傷成分，所以emotional是情緒激動，sentimental則變成多愁善感。至於affection，則是在feeling的基礎多了關懷。愛情是love，也是從feeling開始。最後是passion，那是強烈激情、熱情，且有占有或報復的欲望。

不過小寫的passion 與首字母 大寫的Passion，意思有別。也許因passion源自拉丁語passio，有「受苦」或「忍受」之意，所以Passion專指「耶穌的受難和死亡」。相關用語如Passion Week 是「受難周」﹔Passion Play是「受難劇」﹔而Matthew Passion 是巴哈作的《馬太受難曲》。2004年梅爾吉勃遜（Mel Gibson）執導的《The Passion of The Christ》，正是講耶穌受難，香港 譯作《受難曲》；但台灣 譯作《最後的激情》，可謂不倫不類。