她一生遇上的貴人，比任何人都多。

讀書時，她遇上良師益友，教曉她正確的價值觀，協助她發揮仁愛忠信。出國留學時，她遇上熱心助人的同學，時常把她帶回家作客，煮得一手好菜的伯母慈祥得儼如她的母親。踏進社會工作，她又遇上賢良上司，教她做人做事。即使是在街上或在旅遊途中，她都會輕易碰上好人。她的貴人名單，還有更多更多。

她這個人是天生好命，所以一生都遇上貴人扶持嗎？也許是，但又不完全是。

有個原因更重要，是因為她為人謙厚，懂得感恩，得人因果千年記，她會牢記著曾經幫她一把的人，對方有需要時她定必感恩圖報。

有些人悲歎自己命硬、運氣差、欠貴人助力，甚麼事情都要孤軍作戰。這類人其實較計算，經常忖量著人家得到的比自己多，一頭栽進公平不公平的糾葛裡，根本察覺不到身邊都曾有貴人相助。即使是有，他們都會認為是自己應得的。

不懂感恩的人，一生很難會遇上貴人。

經常會遇上貴人的她，其實也是別人的貴人。她性格誠懇，樂於助人，這麼一個大好人，怎會不人見人愛樂於親近？物以類聚，好人自然會碰上好人。

道理是一脈相承的，那些時常橫眉怒目地罵人，又或在人家背後說三道四放暗箭的人，都會三五成群聚在一起，目標相同會發揮無比的破壞力。但當有天時移勢易，這類人會比任何人都更快變臉呢。

當然，人生總有起伏，任何人都不能保證一生順風順水，但當身處危難中，好人冥冥中必會遇上貴人啊！