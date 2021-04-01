《想你 張國榮》誰唱《想你》？

為紀念張國榮逝世18周年忌辰，鄭丹瑞的「健康．旦」於4月1日晚上7:30至8:30舉行網上紀念音樂會，由哥哥摯愛唐鶴德改名《想你張國榮》。《想你》是張國榮1988年的經典作品，收錄於專輯《Virgin Snow》中，唐鶴德實行憑歌寄意，「情話情意情路情盡都經過也是因你，留下我在昨日過活但如死……」唐鶴德每逢哥哥的忌辰、死忌，都在社交平台上載昔日的合照，配上歌詞或詩詞懷緬哥哥，今年是選《想你》嗎？

跟哥哥素有淵源的莫文蔚、張智霖、許冠傑和李克勤相繼應邀參演。張國榮視莫文蔚如世姪女，非常疼錫她，她是鐵腳，將獻唱《怪你過分美麗》；經哥哥指點，李克勤獲益良多，他以哥哥金曲《為你鍾情》表謝意；許冠傑會唱曾與哥哥合唱的《沉默是金》；張智霖則被欽點唱哥哥首本名曲《風繼續吹》，張智霖的唱腔非常張國榮，幾可亂真，他本身是哥哥粉絲，哥哥的歌他倒轉頭也會唱，他曾在個唱上，以哥哥演唱《想你》的造型，更跟隨哥哥台風，解開所有恤衫鈕大露胸肌，與哥哥隔空合唱《想你》，4月1日晚演繹這首點題名曲，張智霖是不二人選。音樂會總監蕭潮順透露，哥哥生前經理人陳淑芬將公開哥哥從未曝光的片段及相片。