日常生活常見的如抽菸、飲酒、飲咖啡 、看電視、用電腦和手機 等，雖然給予人們方便，卻不是生活延續的必需品，這些東西並不是真正需要。讓人活得更健康和幸福，可能是清靜、希望、關懷、參與和更多互動，而易學正是教人改變心態，拔掉原有插頭、重新思考取捨人生重要事物的優先順序。

永續未來協會會長大衛．旺恩（David Wann）所寫的《生活愈簡單愈富足》(Simple Prosperity)，說的也是化繁為簡的生活哲學，嚴厲批判大量擴張信用與消費的美國 式生活，這種生活從不考慮環保節能或效率。他指出人人想用錢買財富，但最本質的快樂條件與錢無關，錢買不到值得回憶的時光、買不到無拘無束的心情，而這些都是無價之寶。

旺恩又引述印度聖雄甘地之言：「如果朝往錯誤的方向前進，速度已經無關宏旨。」但現代社會事事講求速度，持續加速的經濟體似乎沒有配備煞車，兼且缺乏一個真正方向，像股市那樣，變成泡沫。不過股市泡沫，爆破後又再重來，而人生泡沫，總是在撒手歸天之前爆破，燃燒自己一生時間，將精力耗費在賺錢與花錢，卻忽略生活中其他重要面向，哪有甚麼意義？得到些什麼？

泡沫形態萬千，構築多姿多采的人生。但易學人生不追求泡沫，每一個卦都是在特定時空給人一個方向，在六十四卦的生生不息中，回應尼采所說的︰「平凡和簡單就是幸福。」每個卦都是簡單的六畫，無欲無求，在全方位的立體思維下不會讓人陷入自尋煩惱的心靈禁錮。那是一種品嘗豐富生命的過程，自能體會簡單才是最大的幸福。