我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

佛洛伊德案續審 目擊者淚訴：求警鬆腳 他冷血不理

人人關心防疫針

〈每日驚艷〉張宏

兩天前，我剛剛接種了復必泰新冠肺炎疫苗，昨天政府就宣布暫停接種復必泰。執筆之時，有消息指由於某一批次的包裝出了瑕疵，所以暫停接種。各個朋友群組馬上爆發熱議，原來很多朋友已經打針，或預約了將要打針，非常關心此事。

已經打了防疫針的我，當然留意事態發展，尤其是否需要重新再打。家有年長母親，又有16歲以下兒童，若有需要再打，我仍然會選擇打針。

別以為染上新冠肺炎只是類似感冒的小事，按照醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的一項研究，1700名新冠肺炎痊癒者中，76%出現疲倦、肌肉無力、睡眠障礙、焦慮等後遺症，肺部功能有不同程度的傷害。我仍然想繼續跑步、運動、唱歌，全都需要良好的肺活量，不想被後遺症影響以後的日子。

另一個打針的重要原因，就是香港的失業率升得太離譜，7.2%失業率，即是每13至14個人中就有1人失業。我的朋友之中，酒樓飲食業慘淡經營，航空旅遊業幾乎全面停頓，康樂體育界苦苦吊命，過去一年捱得艱辛。

主動接種疫苗，不但保護自己、保護家人，經濟活動亦可以早些重啟，失業望天打卦的朋友們就不再徬徨。疫苗牽涉全港市民健康與安危，希望事件可以盡快處理，讓大家安心。

疫苗 新冠肺炎 刺胳針

上一則

偉大的友誼

下一則

上海的閱報欄

延伸閱讀

台灣逾5千人打AZ疫苗 3成有發燒

台灣逾5千人打AZ疫苗 3成有發燒
以色列逾5成人口完成疫苗接種 巴勒斯坦進度緩慢

以色列逾5成人口完成疫苗接種 巴勒斯坦進度緩慢
愛心行動！南加四華人企業捐贈亞凱迪亞學區14萬只口罩

愛心行動！南加四華人企業捐贈亞凱迪亞學區14萬只口罩
UVA、理工大研發新疫苗 易保存好運輸 成本僅$1

UVA、理工大研發新疫苗 易保存好運輸 成本僅$1

熱門新聞

中國超市的味道

2021-03-23 02:06
作者章緣在上海所住的隔離酒店的房間。（圖片提供．章緣）

我在隔離酒店（上）

2021-03-27 03:02
洛城文友聚會，攝於1991年。左起：曹旭東、紀剛、蓬丹、楊華沙、謝瑾瑜、周腓力、文驪、蔣芸、王艾倫，周愚。（周愚．圖片提供）

洛城二周

2021-03-24 03:02
隔離期間的早餐。（圖片提供．章緣）

我在隔離酒店（下）

2021-03-28 03:05
「乾隆帝御寶交龍鈕白玉紀恩堂璽」—乾隆皇在此款印章中刻下父親並非靠「奪嫡」坐上龍椅的證據。(圖／香港蘇富比提供)

隱藏「雍正奪嫡」闢謠證據 乾隆這款印章拍賣

2021-03-25 18:56
美國藝術收藏家麥可·布朗（右）和本文作者楊芳芷。兩人手中拿的是十九世紀美國日裔畫家Kagi的作品。（圖片提供．楊芳芷）

一起尋寶的知己

2021-03-25 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」
英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形

英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形