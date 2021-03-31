兩天前，我剛剛接種了復必泰新冠肺炎疫苗 ，昨天政府就宣布暫停接種復必泰。執筆之時，有消息指由於某一批次的包裝出了瑕疵，所以暫停接種。各個朋友群組馬上爆發熱議，原來很多朋友已經打針，或預約了將要打針，非常關心此事。

已經打了防疫針的我，當然留意事態發展，尤其是否需要重新再打。家有年長母親，又有16歲以下兒童，若有需要再打，我仍然會選擇打針。

別以為染上新冠肺炎只是類似感冒的小事，按照醫學期刊《刺胳針 》（The Lancet）的一項研究，1700名新冠肺炎痊癒者中，76%出現疲倦、肌肉無力、睡眠障礙、焦慮等後遺症，肺部功能有不同程度的傷害。我仍然想繼續跑步、運動、唱歌，全都需要良好的肺活量，不想被後遺症影響以後的日子。

另一個打針的重要原因，就是香港的失業率升得太離譜，7.2%失業率，即是每13至14個人中就有1人失業。我的朋友之中，酒樓飲食業慘淡經營，航空旅遊業幾乎全面停頓，康樂體育界苦苦吊命，過去一年捱得艱辛。

主動接種疫苗，不但保護自己、保護家人，經濟活動亦可以早些重啟，失業望天打卦的朋友們就不再徬徨。疫苗牽涉全港市民健康與安危，希望事件可以盡快處理，讓大家安心。