新馬師曾，本名鄧永祥，因在粤曲界紅透半邊天，戲迷用老一輩粤劇紅人馬師曾藝名尊稱他，或叫他新馬仔；他本是喜劇影星，常與伊秋水、李海泉(李小龍 之父)演喜劇，後來才專業唱粵曲，他的「萬惡淫為首」粤曲一炮而紅，港澳两地戲迷如痴如狂。我是他的戲迷，但對他藝人風格，並不認同。

「萬惡淫為首」借用木蘭從軍電影 主題曲演唱，一經新馬又清又脆又亮嗓音唱出來，特別好聽，我是粤曲迷，這是我喜歡他原因之一。

第二原因是我有一遠房叔叔劉海X，劉是查娛樂稅差人，叔叔在油麻地開了個小餐館，我經常到這裡食客人吃剩但尚完好的剩菜。某日新馬仔和畢昆生白玉堂來用餐，我自告奮勇跑過去告訴新馬，我是他的戲迷，他說歡迎，多謝俾面(賞臉)，我更說我是電影迷，他說：很好，你過來，給你見個電影明星。」他指著站在不遠處的尤敏，要我叫聲畢姐姐，她的美使我驚為天人，緊張得連姐姐都叫不出口。

新馬師曾吸鴉片菸，雖是慈善伶王，他背後目的是，討好港督葛亮洪能在英女王前為他謀取一張鴉片菸槍執照，成為全世界唯一合法抽大菸的人，他終於如願以償。

某日巧遇他到國泰劇院看電影，很多街坊兒童湧上去要錢，我是其中之一，他一個個派錢，但派到我時我搖頭，他一怔，舉頭盯了我一眼，他喃喃自語說「這個细路好似以前見過」。太久了，他當然不記得我是誰，我見他因抽大菸而變得瘦骨嶙峋、弱不禁風，實在痛心。

如今祥哥已天人永隔多年，作為一個戲迷，我祝他在天之靈，平靜安息。