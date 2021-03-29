一直喜歡收聽香港 商業電台的節目。每次聽到社會廣播劇《十八樓C座》，主角周老闆氣勢出場，我都會想起他的正名周新都（「周身刀」？）忍不住一笑。

已風行半個多世紀的《十八樓C座》，它的長壽，無疑是因為該節目始終切應時弊，以嬉笑怒罵演繹社會大大小小事件，及時表達了市民心聲。節目語言通俗化市井化，尤其是劇中人物之間的稱謂，實在太有香港社會「煙火味」了。

金剛飾演的周老闆富正義感，不平則鳴，有時衝動，喜歡一錘定音，既保有傳統道德觀念，又可接受新事物。節目出場，他會稱祥嫂（他的夥記）「懵婆」，「後欄皇后」。此說很「損」，但就很值得玩味。

作為老闆、中產者、小小的成功人士、雇主，又天生聲線洪亮，性格果敢，而被雇用的祥嫂無知，樣樣都問，囉嗦。口頭上「呼喝」甚至稍稍「諷刺」、「羞辱」一下下屬，不足為奇。

但在他的「惡語」背後，對老公早逝，人生悽慘，但「洗大餅」（碗碟）勤快，心地善良的祥嫂，還是很倚重、內心很友好的。何以見得？雖冠之「後欄」（整天呆在廚房），至少還用了「皇后」稱之。周老闆只是嘴巴「衰」一點而已。他是以一種「反諷」、「語虐」的方式，表達彼此的熟絡、親切、信任。事實是，周老闆從來都沒有在實際上損害過他的夥記祥嫂。

還有本文開篇提到的周老闆實名周新都，識講粵語的人一聽就會想起「周身刀，冇把利」這句俗話。意思無非就是他什麼都懂一點，但都不精到。就如一個渾身披滿各式各樣的刀、氣勢洶洶的人，煞有介事地拔刀，只可惜拔出來的每一把刀都是鈍鈍的，根本沒有殺傷力。此劇給周老闆安這樣一個實名，既表明他喜歡論盡天下事，卻只能是口噏噏說說而已，並不能改變什麼，也明喻了他也是一個被語虐的對象，是香港社會芸芸眾生的小人物中的一個。

劇中其他人的稱謂也很能說明這個意思，比如「無牙三姑」，又常常被人稱作「冇牙婆」；又如經紀人胡百通，因為喜歡留點鬍子於是被稱「鬍鬚仔」；還有事事捂住個荷包的「孤寒鐸」（孤寒即吝嗇）等，這些代稱都來自生活，在香港現實生活中，這類花名是不是聽得很多、很熟悉？

與一些「斯文人」的講法不同，我覺得香港中下層社會中人們喜歡抓住某些人的性格特徵給人代稱，甚至不惜以人的某些生理缺陷作為代稱依據，用語言彼此「虐」與「被虐」，是友好的表現，目的是通過「虐」與「被虐」相互取悅獲得快感，從中排解生活節奏過快，生活壓力太大。這是香港社會中下層文化的特徵，也是香港市民社會發達的標誌之一。《18樓C座》，一個很市井的節目，就是一幅用聲音塑造的香港平民生活風俗畫。