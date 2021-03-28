英國疫情 稍緩，那天與友人相約行公園，在她居住的樓房大堂等候她時與管理員搭訕：「點呀，近日有幾多單？」他翻翻白眼：「有兩單呀，先前最高紀錄有八單，沒完沒了，煩死了！」

我們是在談論住戶家裡的漏水問題。舉凡是連日暴雨 過後，這裡都會有住戶發現家裡天花板或牆身發生漏水情況，住客會紛紛找這位管理員投訴，可以想像這位中間人一定是忙得不可開交。

這座新建成未滿一年的項目，共有80戶，即有十分一住戶發生漏水問題，情況非常嚴重，在英國卻又十分常見，尤其是於過去十年新建成的樓房，天曉得是否趕工關係，偷工減料的現象時有發生。

本人也曾有類似的經歷，頭痛之極。

當年於倫敦第二區買了全新樓房的一所複式單位，環境優美，家居舒適，料不到噩夢卻於一場暴雨後開始。那天經過客房，無意中向上瞧，赫然發現天花板出現一條長長的水印。天！是漏水嗎？這是所有業主最不想遇上的噩耗，旋即打電話給管理公司，幸好他們反應快，效率也高，當天就有人上門修理了。

在英國若買新樓，都會有兩年免費保養，與建築結構相關的則有十年保養。但若倒楣碰上無良機構，他們可能拖上漫長時間，問題仍未能解決。

我以為問題已解決了，吁了一口氣。誰知若干月後又遇上一場暴雨，其後經過客房時，聽見不尋常的聲響。天呀！燈槽在滴水。結果擾攘了一年，修理過三次，最後要重鋪樓上Terrace的地台，問題才徹底解決。