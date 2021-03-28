我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

漏水的噩夢

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

英國疫情稍緩，那天與友人相約行公園，在她居住的樓房大堂等候她時與管理員搭訕：「點呀，近日有幾多單？」他翻翻白眼：「有兩單呀，先前最高紀錄有八單，沒完沒了，煩死了！」

我們是在談論住戶家裡的漏水問題。舉凡是連日暴雨過後，這裡都會有住戶發現家裡天花板或牆身發生漏水情況，住客會紛紛找這位管理員投訴，可以想像這位中間人一定是忙得不可開交。

這座新建成未滿一年的項目，共有80戶，即有十分一住戶發生漏水問題，情況非常嚴重，在英國卻又十分常見，尤其是於過去十年新建成的樓房，天曉得是否趕工關係，偷工減料的現象時有發生。

本人也曾有類似的經歷，頭痛之極。

當年於倫敦第二區買了全新樓房的一所複式單位，環境優美，家居舒適，料不到噩夢卻於一場暴雨後開始。那天經過客房，無意中向上瞧，赫然發現天花板出現一條長長的水印。天！是漏水嗎？這是所有業主最不想遇上的噩耗，旋即打電話給管理公司，幸好他們反應快，效率也高，當天就有人上門修理了。

在英國若買新樓，都會有兩年免費保養，與建築結構相關的則有十年保養。但若倒楣碰上無良機構，他們可能拖上漫長時間，問題仍未能解決。

我以為問題已解決了，吁了一口氣。誰知若干月後又遇上一場暴雨，其後經過客房時，聽見不尋常的聲響。天呀！燈槽在滴水。結果擾攘了一年，修理過三次，最後要重鋪樓上Terrace的地台，問題才徹底解決。

暴雨 英國 疫情

上一則

我在隔離酒店（上）

下一則

珍惜時間

延伸閱讀

澳洲再降暴雨洪災惡化 1.8萬人撤離、蛛蛇躲民宅避難

澳洲再降暴雨洪災惡化 1.8萬人撤離、蛛蛇躲民宅避難
BBC訪問前微博審查員：一天接200條刪帖令

BBC訪問前微博審查員：一天接200條刪帖令
藥廠：美國確認 AZ疫苗不會提高罹患血栓風險

藥廠：美國確認 AZ疫苗不會提高罹患血栓風險
歐盟擬阻擋AZ疫苗和原料出口至英國

歐盟擬阻擋AZ疫苗和原料出口至英國

熱門新聞

豆寶∕圖

洋太太（上）

2021-03-21 03:02
豆寶∕圖

洋太太（下）

2021-03-22 03:02

中國超市的味道

2021-03-23 02:06

張愛玲的幽默

2021-03-21 03:01
洛城文友聚會，攝於1991年。左起：曹旭東、紀剛、蓬丹、楊華沙、謝瑾瑜、周腓力、文驪、蔣芸、王艾倫，周愚。（周愚．圖片提供）

洛城二周

2021-03-24 03:02
作者（後排左三）與母親以及妻子（前排左二）在一九八○年跟朋友的合影。

《老照片說故事》兩個女人的故事

2021-03-20 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友
長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰
紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點
紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」
涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構

涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構