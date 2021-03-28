最近一眾觀塘友熱烈討論蓋於裕民坊的新商場，即將開幕新聞刊登的那一刻，我位於九龍觀塘母校的校友群組，議論紛紛起來，圖片貼滿社交媒體。

圖片裡，商場外形時尚大方，用色溫暖舒服，內裡有零售商 鋪和飲食商戶的位置。看到照片，不禁嘆息起來，總覺得新穎的鋼筋水泥插進懷舊的灰土中格格不入。以往走過裕民坊，旁邊都是比自己還要老的唐樓，一紅一黃一綠，一高一低一闊，雜亂無章卻很親切。

自從啟動了重建計畫，裕民坊東一塊西一片，會有一座大樓被夷為平地，又會突然出現一座歐陸風情的住宅，亂七八糟，打樁的聲音令人煩躁，那時候我們都討厭重建，討厭抹去昔日的光采。

商場內設立了「裕民里」及「裕民市集」，讓往日在裕民坊的小商戶重返舊地，延續老生意，校友們對此都有不少正面回應。以往的確有五花八門的小店居於裕民坊，起居飲食都能照顧得到。重建的公告貼起後，小商鋪一家一家地離開，幸運的搬去別的地方，有的卻直接倒閉，令人惋惜。新商場帶來新景象，亦沒有忘記一群老商戶，沒有忘記造就紛紛鬧鬧的功臣子。

另外有首個室內冷氣智能巴士站，現代人都愛說智能，好像任何東西都要配上智能裝置才叫正常、舒適。想起以往在裕民坊最難熬的時光就是等車，無論巴士、小巴還是的士，站在路邊，看著灰塵滾滾撲面迎上，夏天有熱浪 在馬路上翻滾，冬天有寒風給自己幾十個巴掌，人龍糾纏不清，卻步難行。現在有了這個智能車站，還是全港首個，可說是從最火燒火燎的車站搖身一變成為最時尚舒適的公共運輸交匯處。

裕民坊不再是記憶中的那個樣貌，灰土總會飛逝，時光總會流走，重建是少不了的。雖然我們都懷念往日擠擠擁擁的觀塘，那個沙土飛揚的裕民坊，那個人潮洶湧的小路，那些滿載人情味的小店，那個汗流浹背的車站。

十幾年的建築是時候退役下來，它們的任務早在我們腦海中完成，送了一幅又一幅美麗而不再的畫面，一個又一個抓不住的回憶。新商場「YM²」好像為這個小區帶來新生命，把過去的塵囂洗淨，重演裕民坊的繁華似錦，是值得令人期待的新時代。