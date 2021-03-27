從獅子山下到華府櫻花

曾經在香港 長大的朋友們，聽到羅文唱的「獅子山下」，都會有歡笑及唏噓的複雜情緒。不論你是住在九龍塘、筆架山的高級住宅，或是石峽尾、黃大仙的徒置區，感到委屈頹喪時，只要向北方抬頭一望，見到那堅忍而又親切的獅子山，就會感到激勵及安慰。

70年代全家聚在一起吃晚飯的時候，看的是盧自強、單慧珠等導演，曾江、周潤發、任達華、潘志文等演出樸實又感性的「獅子山下」劇集。斷斷續續到2000年代全家聚在一起吃飯的時候，仍然在看黃華麒、許鞍華及不少新進導演，融合非職業性演員們，闡述隨著時代脈動的「獅子山下」。其他港台的相關劇集如「小時候」的屋邨生活，「屋簷下」的人和事，也都顯得份外親切。

雖然身在異鄉，多年來仍然喜歡追隨獅子山下劇集，體驗著香港百姓們的生活。我父母是四九年難民，逃到這海角天邊的城市，父母和弟妹們就是我僅有的親戚。我在香港出生，獅子山下就是我永遠的故鄉，我們屬於獅子山下，獅子山下也屬於我們。

曾幾何時，弟妹們先後到美國 唸書，成家立業。我後來也在美國找到工作，帶著妻小移民來美，父母也遷來同住，轉眼間已經三十多個寒暑。每逢假日，留美的家人都會來華府 團聚，四代人親戚，加上親戚的親戚，經常有三、四十人。當春日流連於華府的櫻花叢中，總會拍一張繽紛的全家福，比起數十年前港督府開放春遊時，在杜鵑花叢中一家五口的照片熱鬧多了。

在美國這個既熟悉又陌生的國度裡，感到幸福安樂，可又有點悵然若失。以前在獅子山下，常常憧憬著華府的櫻花，而現在，在燦爛的華府櫻花之下，卻又魂牽夢迴著那獅子山下的種種。