往年正值奧斯卡 頒獎典禮即將舉行之際，我好歹也必然看了八成的候選電影。今年，我卻幾乎全部候選電影也看過了—我是指電影宣傳片。

從未試過一齣候選電影也沒曾看過，Shame！

過去一年只曾到過電影院 一次，英國長時間Lockdown，電影院不是停業，就是倒閉，究竟全球有幾多人看過新電影？還以為今年奧斯卡會取消了，即使是勉強舉行，還有意義嗎？

然而，the show must go on！仍該找個最認受的機會，向逆境創作求生的電影人致敬。

若說人生必有宿敵，那麼葛倫克蘿絲(Glenn Close)的宿敵，就必然是奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman)了。三年前，葛倫克蘿絲主演的「The Wife」好評如潮，經歷無數次奧斯卡提名卻落空的葛倫克蘿絲，影后寶座該穩如泰山了，萬萬也料不到奧莉薇雅柯爾曼的出位皇后會後來居上。

三年後的今天，葛倫克蘿絲完全豁出去演婆婆角色，退而轉戰最佳女配角，卻又再度硬碰奧莉薇雅柯爾曼。

可以想像奧莉薇雅柯爾曼接拍「The Father」，是真心欲向神級演員安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）致敬吧，這台戲是獻給他盡情表演的。卻料不到演慣女皇的她，今回演師奶同樣是入型入格。「爸爸可否不要老」的題材，倒讓我回味二十多年前的「女人四十」，媳婦蕭芳芳和僅認得她的老爺喬宏，曾擦出精采的火花。

今年最想看的候選電影，是「農情家園」（Minari），那位年屆七十三的南韓演員尹汝貞，隨時會擊敗葛倫克蘿絲和奧莉薇雅柯爾曼奪最佳女配角呢！

「少年的你」的確是感人小品，但卻摸不著頭腦，何解它會代表香港 ？而真正代表香港的，卻是挪威導演的作品。震撼人心的事情，從來都是不分國界的，電影正是最佳示範。