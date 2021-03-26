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希望

〈六合飛翔〉岑逸飛

人當經歷過深重災難，體驗到絕望的殘酷，也許更能理解希望的難能可貴。畢竟希望和絕望相對，可以相互轉化，絕望之中有希望，而希望之中又往往潛伏絕望。

甚麼是希望？ 它也許只是水上泡影，折射斑斕顏色。有了希望，生活便七彩繽紛。

希望是這世間的色彩。沒有希望的世界是灰色的。甚麼是絕望？絕望只是初冬之始，眺望漫長蕭瑟。絕望給人以心靈創傷，等候著無望的癒合。但絕望從哪裡來？是從希望中來，沒有希望，根本不會產生所謂絕望。

帶來絕望的希望太傷人了。不過，有了希望，不一定只是絕望。希望的背面不全是絕望，這是可以肯定的。有些希望也能開花結果，所以應以希望的心態面對一切失意、落魄，即使絕望也不輕言放棄。沒有希望，世間不會再有陽光，但世間本就是陽光普照，黑夜只是暫時的。

人總是在希望和絕望之間徘徊，一旦絕望來光顧，不要心存恐懼憂慮，把它當成鄰居善待吧，絕望的隔壁是希望，前方是絕路，希望就在轉角，實在不行，請再轉個彎。

查爾斯・斯奈德(Charles Richard Snyder）是研究正向心理學的美國心理學家，研究了「希望」如何影響生活的各個方面，例如健康、工作、教育和個人意義。他甚至提出一個「希望感量表」，認為一個人實現自己目標的決心就是其希望感。

事實上，希望確會帶來正能量。所謂「正能量」，指的是一種健康樂觀、積極向上的動力和情感，是社會生活中積極向上的行為。如今「正能量」的標籤，已上升為一個充滿象徵意義的符號，表達了人們的渴望和期待。正能量可以引導人們有積極向上的「三觀」，那是世界觀、人生觀和價值觀。

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