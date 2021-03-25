「絕望之為虛妄，正與希望相同。」這是魯迅在《野草》引述匈牙利詩人裴多菲的名句而發出的感慨。裴多菲是19世紀匈牙利詩人，出身貧民家庭。早年做過流浪藝人、當過兵，其後用革命詩篇號召匈牙利人反對奧地利的民族壓迫，蜚聲詩壇。他有首著名的箴言詩《自由與愛情》：「生命誠可貴，愛情價更高﹔若為自由故，兩者皆可抛！」，膾炙人口。

至於這句「絕望之為虛妄，正與希望相同。」表面看，說的是絕望和希望都虛妄，但真正意思是否如此？如果從其出處理解，裴多菲是看到劣馬時感到絕望，但經過考察，發現劣馬是好馬，於是寫信給朋友：「絕望是那樣地騙人，如同希望一樣。」所以他講的是不要憑外表判斷，輕易絕望。

這裡可能存在一翻譯問題。裴多菲的匈牙利原文可譯成「騙人」，若譯作「虛妄」，雖然很雅，但意思或有出入，因為「虛妄」是佛家語，無實曰虛，反真曰妄，即是既不真，也不實。但即使絕望和希望都虛妄，裴多菲仍是選擇希望，投身革命。他是否認為，與其絕望，不如繼續希望？

再看魯迅的例子，他的《野草》寫於《吶喊》和《徬徨》之後。《吶喊》的魯迅，仍懷抱微薄希望，其《自序》寫得明白：假如中國 是一間鐵屋，人們皆從昏睡入死滅，也要大嚷，驚起幾個清醒的人。跟著他寫《徬徨》，引屈原《離騷》自喻：「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。」說明他沒有絕望。

魯迅的《野草》，流露徬徨後的悲觀。但縱使悲觀，他仍寫下不少戰鬥雜文，在虛妄的絕望中仍要奮鬥。