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幸福牛角包

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

於繁多麵包糕餅當中，若論到性價比嘛，牛角包理應榜上有名，因為它的工序繁複，每個細節都不能馬虎，但價錢卻從來不算昂貴。

一個看上去平凡的牛角包，卻最有可能是幸福的代名詞。很少聽見有人不喜歡吃牛角包，只會經常看見有人嚷着怕肥，卻又忍不住狠狠地咬一口香脆可愛的牛角包，流露一臉滿足。

傳聞牛角包起源自奧地利，然後在法國發揚光大。30年前首次旅遊巴黎，友人替我們訂了一間非旅遊區的旅館，可以深入體驗法國人的生活，不錯啊！早晨急不及待跑到樓下的法式茶餐廳歎個早餐，甫踏進店舖，一陣濃濃的牛油香撲鼻，不遠處乍現一盤新鮮出爐的牛角包，隻隻金黃飽滿，瞬間將視覺與嗅覺同步昇華至最高點！

捧着正宗的法國牛角包，大啖咬下，嚦嚦啪啪！酥皮碎應聲散落桌上，最標準外脆肉鬆軟的牛角包，才會有這種效果。那個美味牛角包，吃過難忘。

30年後的今天，才剛剛有四個月「整餅」經驗的新丁，決定向難度挑戰，嘗試自家製牛角包。

YouTube看罷十多段不同的短片後，得來結論，製牛角包是沒有捷徑的，那些在短短數小時就製成的，一定是贋貨。要耗上三天的，我又等不來。最終選了兩天的公式，好讓麵糰與牛油慢慢揉合，互相擁抱愛戀。愛與不愛這回事，從來都不能心焦，也絕不能強迫。

捧着自家製的金黃牛角包，輕輕咬了一口，嚦嚦啪啪酥皮碎散落桌上，那一刻的滿足感是難以言喻的。

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