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順境逆境

〈六合飛翔〉岑逸飛

人生在世，難免經歷順境與逆境，不可能一帆風順，有時荊棘叢生、變幻莫測。順境時，人逢喜事精神爽，自會春風得意﹔只有在出現逆境時，如何面對和克服，才是最大考驗。

再說，處身人生這個大舞台，順境是事事順利的理想境遇，對心智成長、認知提升和性情陶冶，創造有利條件。但順境固然可喜，卻又暗伏危機，因為一旦樂在其中，就易生惰性，或樂極生悲。所以身處順境，要不忘警惕之心。人在順境，智者必會居安思危，把握機遇、努力奮鬥、不矜不驕，在順境中累積資本。

然而正如俗語所云：「人生不如意事十常八九」，人在逆境的頻率，往往遠超於順境。順境有利充分發展，逆境卻有助意志磨練。常言道：「寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來。」梅花因耐得住霜雪才顯露芬芳，雄鷹因禁得起暴風才能搏擊長空，皮球不用力拍擊怎會跳彈得高?石灰不經烈火焚燒如何清白留世?

想起了唐朝希運禪師那首《塵勞迥脫》詩：「塵勞迥脫事非常，緊把繩頭做一場；不是一番寒澈骨，爭得梅花撲鼻香?」希運是禪宗重要人物。他示寂後，唐宣宗宰相裴休收集他的語錄，而這首詩頌，就出自《黃檗斷際禪師宛陵錄》。幾番寒徹骨，換來梅香撲鼻。若要收穫，必先苦耕，世上的道理就是這麼簡單。

古語有云：「順境須節制，逆境方堅韌；智者不以境役心，要以心制境」。所謂「山不轉路轉，路不轉人轉，人不轉心轉」，不論順境逆境，皆不能執著，否則落入境界的泥潭或漩渦而不自知，做人終究無法順心如意了。

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