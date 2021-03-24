上回講到，即使不幸進入隔離營，仍可以發揮小宇宙，運用僅有的食材創作美食 。執筆之時，確診數字回升，人人都有機會中招，於是四方打聽，預備好入營「四寶」。

一、現代人機不離手，電子產品當然不可少，記得帶備所有電線、充電器和拖板，以免入了營又充不了電。

二、營中提供三餐，如果有特別飲食習慣，可以自攜即食麵、飲品，以及帶備常用藥物。但請留意，營中沒有雪櫃，帶去的食品必須可以常溫保存。

三、隔離營只是一個營，不是酒店，要自己收拾房間。如果你喜歡整潔，請帶備簡單的毛巾、清潔劑等，方便收拾。常用的沖涼用品、洗手液、清潔用品亦要自備。

四、我認為非常重要的，就是要帶一個多層多功能煮食爐，可以將放涼的食物加熱，甚至模仿隔離營廚神，就地取材創作食譜 ，在沉悶生活中找樂趣。

最後，如果入了營卻忘記帶重要物品，其實可以請親友送到門口，由工作人員代為交給營友，但彼此不能見面，也不能面對面交談。

疫情 之下，被迫入營的朋友有生活壓力，營中工作人員照顧眾多營友，也有壓力。希望營友們互相忍讓，工作人員多多包涵，大家在非常時期一同分享正能量，度過非常的日子。