人在逆境時，有人會把自己困在死胡同，腦子總是想負面事情，終日鬱鬱寡歡，意志消沉；相反，也有人將逆境轉危為機，積極面對，化「困難」為「挑戰」。

成功的人生要經得起挫折，雖在逆境時仍表現處之泰然的胸襟。西方人提出所謂AQ(逆境智商，Adversity Quotient)，是心理學家史托茲(Paul Stoltz)在1997年提出來的，指的是處身逆境時的潛意識反應、應變能力和調適能力。

孟子說：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，增益其所不能。」其實這是孟子教人要有AQ，懂得正面處理逆境者，過後必有得益。

小的逆境是挫折，大的逆境是磨難。人生中挫折難免，而受挫折愈多，積累下來，就是無形資產，一旦遇上磨難，自能勇於接受挑戰，將磨難化成積極動力。挫折和磨難是人生必須的歷練，每一程風雨都是人生的一種進步，每一段經歷都是生活的一種懂得。風雨過後總會見彩虹，更懂得人生不能重來，所以更加珍惜生命。

19世紀法國作家巴爾扎克曾說過：「不幸」是天才的進身階、信徒的洗禮水、智者的無價寶、弱者的無底淵。人在「不幸」時，應將當下的不幸，變成日後的「幸虧」，不去歸究責任、不作退縮逃避，只求冷靜應變，力求改進。

事實上，不論處於何種情境，順境或逆境，都應正視現實，對順境珍惜，不會因此而故步自封或狂妄自大；與逆境相處，也不會一蹶不振和妥協喪志。善待順境，挑戰逆境，人生自能豐盛。但最重要的，自是懂得轉危為機。