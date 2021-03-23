上次提及爸媽的寶貝獨女愛上離婚男，並義無反顧地照顧對方的七歲女兒，媽媽從此每天以淚洗面，心痛愛女揀錯郎甘願受苦受難。可是，每個故事都可能不只有一個版本，尤其是家事，即使是一家人，都會有截然不同的觀點。

「吓？我阿媽真係話怕我受傷害？呵呵！真諷刺！最傷害我嘅人其實係佢囉！」年輕人看上去精神煥發，一點也不像她媽媽所形容的自暴自棄、自甘墮落的窩囊相。

「我阿媽有幾毒舌，真係無人能及，我受夠啦！佢呢個人就係咁霸道，佢要所有人聽佢講，但係佢就從來都唔肯聽人講…」她愈講愈氣憤。

也許年輕人已受夠指摘了，此刻她最需要的是支持和鼓勵。「聽講你而家湊緊個七歲女仔喎，湊小朋友感覺如何？」我鋒轉話題，企圖緩和氣氛。

看上去頂多似個大學生的大細路，其實已年屆24，此刻嘴角浮起微笑：「可以呀，佢個女好跟我㗎，我哋一齊打機、一齊食雪糕，好開心呀，我男友開始有啲妒忌，話個女錫我多過錫佢呀…」

這個妹妹從小被爸媽寵愛保護，冥冥中被較能保護她的成熟男士吸引，而她自小被人照顧，從未試過照顧別人，如今擔起照顧七歲小朋友的責任，反而是一種新鮮的樂趣。

「我以前遲咗少少回家，阿媽都會幻想我遇意外死咗，佢成個腦都塞滿負面思維㗎啦！我嘅人生，俾我自己揀啦！」

「咁你阿爸點睇？」我問。「阿爸最清楚阿媽脾氣，佢叫我勿硬碰，等佢下咗啖氣再算喎！」這點倒有些意外，媽媽一直以為丈夫是聽從她的呢。