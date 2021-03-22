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混醬腸粉

〈香江往事〉鄭子

腸粉是粵式平凡不過的點心，由細食到大。孩提時住在澳門松山腳一所大屋，每日上學前有一頭戴闊邊遮陽帽、肩挑爐頭和玻璃櫃小販上門賣腸粉，熱氣騰騰腸粉加上醬油，媽媽買後讓我們吃飽才上學。至今還記得小販玻璃櫃上用紅筆寫上「陳滿記」招牌。

移居北美後，港式西餐廳早餐餐單上有皮蛋瘦肉粥加混醬腸粉（加甜醬和蔴醬）的搭配，甚合本人口味，兩種食物清淡易消化，老少咸宜，小孫子是ABC特愛食腸粉，尤其上面的甜醬和蔴醬。

避疫期間失去外出飲茶進餐機會，女兒外出購物時囑她到中式超市購入整包素腸粉，由本人在家親自炮製混醬腸粉。腸粉加熱後配上適量豉油、海鮮醬和芝麻醬，再灑上炒香的黑、白芝麻便可上枱，味道不輸餐廳。

吃不完的腸粉盡量不要放入冰箱，否則會變硬。除非用水再蒸，但蒸過火，又變糊塌塌，口感全失。坊間出售芝麻醬較乾身，要加入適量食油混合搞勻。生芝麻用鑊加熱發揮香味灑在腸粉面上，有畫龍點睛之妙。

皮蛋瘦肉粥是腸粉的絕配，有的餐廳求方便，在白粥加切碎皮蛋粒及肉片交差，失去原有風味。內行人介紹，先將半個皮蛋把米搓勻再加豬骨湯煲粥，其餘皮蛋切小塊，粥煲妥前加入粥內。鹹瘦肉先醃夠味與粥同煑，食前撈起瘦肉撕碎混粥而上。鹹瘦肉和皮蛋同在粥中有特殊風味，㗳在嘴裡自然感覺到其中之妙。

曾經試過有款甜腸粉，加上黃糖呈淡黃色，但米粉做甜點不太受歡迎，不如糯米粉柔軟上口，現在已不多見。

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