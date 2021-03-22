爸媽視女兒為心肝寶貝，從小以她為榮，但打從女兒有了男朋友，媽媽的世界頓然走了樣。

「我怕個傻女受傷害呀！」媽媽憤懣嘀咕。

真巧合，「怕佢受傷害」這句對白，曾經聽過無數次。爸媽都憂心忡忡，懼怕心肝寶貝會受到傷害，於是竭盡所能保護孩子，寸步不離地守護著，不容有錯。

孩子小時候走路不穩會跌倒受傷，於是爸爸全程抱著她。女兒在學校被同學欺凌，爸媽跑到學校訓斥那些壞分子。學校有老師針對女兒，爸媽二話不說給女兒轉校……就是如此過五關斬六將，女兒在爸媽的蔭庇下平安成長，但其實是沒有機會真正的成長呢。

隨著孩子年紀的增長，爸媽發現自己愈來愈力不從心，未能再給予女兒最好的。念大學選錯課、畢業後找不到心儀工作等，爸媽都只能乾著急，幫不上忙。

我們當爸媽的都只是平凡人嘛，我們不是上帝，孩子有自己的命運，我們只能盡力，但卻無能力主宰呀。

「不過，今次佢係揀錯男朋友呀！」媽媽怒吼。「呢個男人結過婚㗎，仲有個7歲女㗎！我個女揀咗條好難行嘅路。」媽媽哽咽：「個男人無錢㗎，邊有能力養我個女？佢爹哋願意養佢一世，讓佢好食好住，個傻女竟然寧願走去住細屋，幫人湊女！」

我誠心誠意地說：「媽媽，往後嘅路，讓女兒自己揀啦。」

媽媽嚎哭：「嗚嗚，我個女都係咁講，叫我俾佢自己揀，唔通明知會受傷都由得佢？」