朋友C一位親友是新冠肺炎的確診者，曾經一同吃晚飯，於是晚宴所有親友皆成為密切接觸者，被送進隔離營。幸好C君測試後是陰性，沒有被感染，但一連兩星期的隔離營生活苦悶難當，唯一亮點竟然是「蘋果 玫瑰花燉糖水」。

話說入營後，每間房只住兩人，眾親友居於不同房間，不能相見，每天只靠手機 的WhatsApp群組溝通。有一天，一位「廚神」親友發來照片，竟然是利用隔離營僅有的物資，煮出精美的「蘋果玫瑰花燉糖水」。

「營中獲派發3餐，亦有新鮮水果。但房中沒有爐頭廚具，也沒有雪櫃，她帶了一個旅行用的多功能煮食爐，以備不時之需。」

廚神把獲派的蘋果批薄，捲成玫瑰花狀，加入自攜的葡萄乾，放進多功能煮食爐燉一會兒，就成為美麗滋潤的甜品。苦悶之中，這張美食 照片令人眼前一亮！

正是這位廚神發揮的正能量，令親友們逆境作樂。她看見很多營友寂寞又低沉，所以創作了「蘋果玫瑰花」，鼓勵家人及身邊的朋友保持積極樂觀。

感謝她的啟發，希望在隔離營的朋友們，都能以平常心度過隔離的日子。也感謝隔離營的工作人員，盡心盡力照顧營友。我受到廚神啟發，馬上買一個旅行用的多功能煮食爐，以備不時之需。