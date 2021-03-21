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劉德華點解會荒誕起來？

〈娛樂酷辣辣〉查小欣

劉德華另一齣新戲「人潮洶湧」上映，故事改編自日本電影「失匙殺手」(又譯「盜鑰匙的方法」)，導演饒曉志只保留了人物關係，台詞和情節都地道化了。

饒曉志是荒誕戲能手，他拍的荒誕喜劇「你好，瘋子！」、「無名之輩」口碑載道，更吸引到罕拍荒誕劇的劉德華答應主演「人潮洶湧」，並擔任監製。

劉德華坦言看過饒曉志的作品，感覺他有一個不樣的電影世界，很想進去看看。

故事講述劉德華是專業殺手，因為一次意外，與潦倒的茄喱啡肖央調換了人生，由住豪宅、足智多謀、大把身家，變成住貧民窟、愚鈍、三餐不繼、窮到燶；肖央一夜富貴，「牛」轉乾坤，人生逆轉，結果如何？劇透止步。

故事雖荒誕，湯底卻是溫暖向上的，帶出「只要有夢想，就會有希望」的信息，正如劉德華的角色經歷人生變故，但初心不變，說明了「江山易改，品性難移」。劉德華的角色由天堂跌落地獄，仍保持做殺手的認真、積極、仔細，肖央則把豪宅也住成狗窩。

劇中兩個女角很搶鏡，飾演創業媒體公司CEO的萬茜，似翻版楊怡，演技討好；飾演火鍋店老闆的黃小蕾，以重慶方言演出，是可愛的反派。

電影 導演 日本

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