談起禍福，筆者是贊成道家「太上感應篇」開宗明義便訓示信眾：「禍福無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形」，禍與福，沒有門路可尋；但召福有福，召禍有禍，行善得福，作惡得禍。

總之人之禍福，並無一定，全是自作自受。宋朝靈源禪師有云：「禍能生福，福能生禍」，當人處禍患時，為求平安自會心存畏懼，而恭敬之心，也油然而生，能謹言慎行，自會轉禍為福；反而人在居安感到有福氣時，未能思危，或會放縱自己，言行驕慢懈怠，則禍患也不遠矣。

雖說「天有不測之風雲，人有旦夕之禍福」，但是禍是福，在乎怎樣去看罷了，這是觀點與角度的問題。老子說：「禍莫大於不知足，咎莫大於欲得」，可見人生最大的禍患，就是貪得無厭。做人順其自然，隨緣便好，不求多欲，無須多慮，就能安安心心過日子，即使禍從天降，那又如何？

民間的說法是「是福不是禍，是禍躲不過」，這也是一種平常心。畢竟禍福相依，人不用去盼望有多大的福，更不用害怕有多大的禍，要勇於面對才行；即使有禍，也是助緣，更可能是增上緣，是成功的另一個起點，如果不加珍惜，又會成為下一次失敗的開始。

總而言之，禍福都有緣由，有人「禍從口出」，有人「因禍得福」，有人「禍起蕭牆」，有人「飛來橫禍」，如果要消災免禍，便須培養福德因緣。畢竟禍福都是因果的寫照，只要能修身養性、閉門思過、躬自反省、多結善緣、少有貪念、增長慈悲心、去除罣礙，無有自私邪執，如此，管它「禍兮福兮」，必能得福而遠禍。