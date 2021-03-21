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病態囤積症

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

曾經看過不少有關Hoarding（病態囤積症）的節目和相關文獻，發現這病症患者沒有甚麼特定規範，他們當中有男、有女、有老、有嫩、有貧、有富。

患者會於未能自我控制，甚至未能察覺問題存在的情況下，過度、大量囤積物件，令家居的每個角落都填滿了雜物。無論是餐桌、梳化、凳、床，甚至浴缸，都被雜物「淹沒」，未能發揮原有的用途，嚴重影響居住人士的日常生活。不僅衛生環境影響健康，有時更會因雜物過多而產生火警，危害生命。

囤積症的後果極為嚴重，誰人都清楚，當事人卻偏偏不以為意，旁人如何的勸告，他們仍然是執迷不悔，依然故我。曾有義工幫忙一個美國家庭清理囤積症患者的家居，搬出的雜物足夠放滿一個籃球場。

期間患者情緒崩潰，因為別人看來是一堆堆的廢物，對她而言卻是寶物，就連一個空餅盒，也載滿了她對孩子們的回憶。

打從丈夫離世和三個子女離家工作後，媽媽就開始囤積雜物，以填補心靈的空白。就是因為家裡環境惡劣，子女更不願回家探訪，媽媽愈空虛，囤積症愈見嚴重，構成了惡性循環。心結一天未解，義工丟掉的雜物還是會重新再被媽媽囤積的。

病態囤積症的患者無分貧富，我曾經探訪一個家居超逾2000呎的家庭，發現每間房和客廳的四周都囤放了高櫃，像個貨倉，中間只有狹小的空間走動，有點怪異。

原來櫃裡儲藏了屋主夫婦多年來旅行蒐集的物件，雖然已離婚數載，女主人仍相信前夫總有天會回頭。

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