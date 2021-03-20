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壽司郎的醬油

〈飲食香江〉林柏榮

日本壽司連鎖店來香港開業，短短兩年，無懼社會變幻、疫情肆虐，分店愈開愈多，人流依然有增無減，除了食材品質穩定，價錢公道實惠之外，連細節都處理妥當，例如調味架上的醬油。大部分壽司店都只會提供一種醬油，最常見的是龜甲萬濃醬油，並沒有照顧到每種食材的特點，事實上，我們蒸魚、煲仔飯都會配搭不同豉油，不經烹煮的刺身就更需要醬油的搭配，才可以凸顯風味。

日本醬油主要作為蘸料，代表的有濃口醬油、淡口醬油、溜醬油、再釀醬油、白醬油等，還有各類調味醬油。最常見的是濃口醬油，所有日本餐廳枱頭都會放一支，無論是壽司或是刺身，都能夠突顯鮮味，是最穩當方便的搭配。

在壽司郎的調味架上，還細分了甘口和辛口，前者是以黃豆、小麥為原料，並加入美味成分的氨基酸液，所以味道較甜，適合白肉魚生、烤飯糰等料理；後者則是偏鹹的，適合紅肉魚生。

除了搭配食材外，甘辛度的偏好，主要源自關東和關西地區的分別，前者傾向重口味，所以人們喜歡辛口醬油；關西地區料理偏清淡，口味則以甘口為主。到了香港，我們常吃的廣東菜也以口味清鮮見稱，若不是太深究的話，一般揀選甘口那支醬油，會較合符港人的喜好。

既然要顧及口味偏淡的食客，那為甚麼壽司店不提供淡口醬油，其實這是一種誤解，以為這個「淡」是口味淡的意思。其實淡口醬油跟濃口醬油製作過程幾乎相同，只是在發酵、熟成之後會加入日本甘酒，得出偏鹹且醇厚的味道，鹽分比濃口醬油的還要高。不過顏色較淡，香氣也較淡，主要是因應關西地區的料理常用昆布高湯，清透的淡口醬油可以避免使食材顏色變黑，也不會破壞昆布清鮮的風味，通常用於汁物、煮物等料理，所以不會出現在壽司店的餐桌上

說回壽司郎的調味架，有一支樽形較矮小的叫溜醬油，本身是日本最古老的醬油品種，以東海三縣為主要產地，幾乎以全大豆釀造，得出深褐色，黏稠且旨味特別濃郁的醬油，最適合配搭刺身，不過價錢較貴，迴轉壽司店一般不會提供。壽司郎不計較成本，讓客人領略醬油的搭配，不單是提供多種醬油，而且是整支醬油放在調味架上，任君選擇。相比香港最大連鎖壽司店元氣，只提供一種醬油，還要預先倒入一個要用力按壓才逼出幾滴的醬油樽裡，壽司郎能夠

大受歡迎，從小節處也能看出道理。

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