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最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

接到種族恐嚇電話 舊金山華埠金門幸運簽語餅店報警

小女人看小女人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

本來不想再寫梅根，太膩了，不過又牙癢癢。哈利和梅根的訪問，本來是計算得很周全的。女王德高望重，神聖不可侵犯，他們當然懂，並乖巧地處處流露著對女王的敬重。梅根更有意無意之間證實女王對她寵愛有加，比如是親切地邀請她共用暖氈蓋腳。

不過，在女王之下，似乎誰人都沒被留有餘地，尤其是哈利的父親查理王子更被曲線狠批。究竟是誰在討論亞契的膚色，嫌疑人物呼之欲出吧！

訪問中，梅根對王室投下兩枚炸彈，分別是指控種族歧視和冷待精神健康出問題的求救者，兩者都能輕易贏得公眾的共鳴和同情，梅根是sure win的。果然，就連英國名嘴Piers Morgan也踩正地雷，他對梅根激烈的言論怎樣也講不過去，結果老手也要劈炮告終。可是，百密一疏，梅根還是露饀了。當她被問及是否曾弄哭劍橋公爵夫人凱特時，她坦然回答說真相是她被凱特弄哭才對。主持人Oprah問是因為甚麼事？她說大概是凱特不滿花女的服裝吧！

筆者以小女人角度看兩個小女人的爭鬥，這句「flower girl」極之礙耳。天呀，其中的小花女並非普通人，她是夏綠蒂公主呢，梅根不是應該以Princess Charlotte稱呼，而不是「flower girl」嗎？

即使是當作年輕一代不拘禮儀了，梅根可否以同理心代入凱特媽媽立場想，假如人家硬要你的兒子亞契穿上不稱身服飾，你也肯定會跟人家死拚吧！

「凱特好好人，她有給我送花道歉，我已原諒她。」梅根口說已原諒，但卻從未忘記，更深深不忿，伺機報仇，這種笑笑口明讚暗踩的態度，給人背脊發涼的感覺。

梅根 凱特 哈利

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