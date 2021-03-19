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最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

接到種族恐嚇電話 舊金山華埠金門幸運簽語餅店報警

商場迅速化危為機

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

K11 MUSEA一間食肆的員工感染新冠肺炎，引發數十名顧客及員工染疫，商場人流即時大減，一場危機一觸即發。K11 MUSEA管理層充分展現如何化解危機，扭轉局面。

管理層首先即時宣布關閉商場6天，進行深層清潔及消毒；安排流動檢測中心，為商場內的2000名員工和商戶職員提供病毒測試，只容許持陰性檢測結果的員工開工，並繼續每星期進行檢測，務求重建員工、商戶及客戶對商場的信心。新世界集團還向商場員工派發3800元以鼓勵士氣。

在商場重開前，他們推出多項宣傳攻勢，先在社交媒體上，以短片介紹11部機械人在商場每個角落進行消毒的過程，再推出限時驚喜優惠，在星期六送出2000元消費優惠。

這個推廣即時見效，商場未開門已吸引大批粉絲排隊等候入場，入停車場的車龍，更引致彌敦道交通擠塞。

我抱著好奇心，心想早點入場較少人，卻低估了推廣的吸引力，多間食肆都有人排隊，我隨意走入一間越南餐館，只見食客忙於在手機App下載優惠碼，因為太多人在同一時間上網，系統負荷太大，一直無法連線，開始有顧客感到不耐煩。我向一位職員提出建議，通知客戶登記資料，然後補發優惠下次使用，他們從善如流，立即接受建議。

我離場時，只見人龍有序排隊，商場多處地方亦有調派工作人員為顧客提供協助，雖然大排長龍，但大家並未鼓譟不安。

這次安排，充分展現企業如何轉危為機，把負面影響變成正能量，一時成為城中佳話，強化公司品牌。

檢測 越南 手機

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