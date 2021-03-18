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王室恩仇好睇過《王冠》

〈娛樂酷辣辣〉查小欣

哈利王子和梅根自貶為平民後，省招牌響頭炮，親自主演大製作，跨國真人騷，向英國王室投下種族核彈，大爆遭王室成員歧視內幕，卻沒揭露該成員身分，只肯透露不是英女王夫婦，稱如開名會造成很大傷害。今次是自1936年愛德華八世因「不愛江山愛美人」退位後，85年以來王室面對最嚴峻的考驗，傷害還不夠大？且對整個王室不公平，手法很小報所為。

從製作角度來看，男女主角哈利王子和梅根本身夠惹火，配角亦粒粒巨星。專訪他們的是美國名嘴大姐大Oprah（歐普拉），門當戶對，主題種族歧視，無國界、夠世界性，叫好叫座，收看人數以千萬計。藝人出身的梅根，演藝發展一般，現終於升為女一，全球聚焦，就連已故奶奶黛妃也被消費，稱遭欺凌後，曾有輕生之念，幾乎步已故黛妃後塵。

餘震效應，英國首相、美國白宮也就他們的專訪作出回應，無限量贈送光環，成就這國際大製作。

「唔使驚，嫲嫲係大廳」，定海神針英女王施施然出聲明，意簡言賅，情理並茂，同情孫仔和孫新抱的遭遇，稱他們永遠是摯愛的家族成員，卻又一針見血話「儘管所回憶的事情或有些差異」。差異？是虛構？加鹽加醋？閉門造車？調轉真假？想像空間很大。英女王好嘢！好睇過《王冠》（The Crown）。

梅根 種族歧視 美國

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