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禍不單行

〈六合飛翔〉岑逸飛

談「福」不能不說「禍」，「福」與「禍」，總是相對。

先看這個「禍」字，是形聲，從示，楇聲，本義是災禍、禍患。《說文》釋「禍」，是「害也，神不福也」，但嚴格來說，古人對「災」和「禍」的看法有別，今人才是災禍不分。

人生在世，大凡發生事故，不是災，便是禍。所謂「天災人禍」，災是天意，禍是人為。自然災害，諸如地震、火山爆發、洪水浩劫、森林大火等，都是災從天降，如果要避災，只有祭神或祭天，祈求神靈保佑這一招了。至於「禍」，雖然與「災」可以互為關聯，禍因災起，有災就有禍，但也有與天無關的禍，例如很多交通事故，多半在於司機開車不小心引致，難怪人們說「車禍」，不說「車災」。

再仔細看這個「禍」字，甲骨文的字形就像是卜骨上呈現的兆紋。「禍」字之「咼」，畫的是祭祀所用的祭壇或者祭壇上的「犧牲品」，因為禍雖然未必與天無關，但祭神也不失為一種心靈安慰。所謂「福無雙至，禍不單行」，意思是說，福氣得來不易，不會一來再來，要知道珍惜；而禍事恰恰相反，總會接二連三而來，不可不慎。

為什麼會「禍不單行」呢？這也是不難解釋的。

因為第一次得禍，後遺症多是令人心緒不寧，心神恍惚，導致粗心大意，這就會大大增加第二次以至第三次得禍的機率了。若然有平常心，則禍便可化解，甚至禍中有福，即不幸之中自有大幸。畢竟各人的禍福觀和對禍福的尺度，理解不盡相同，有人說吃飽穿暖是福，有人說無禍即是福，也有人說大難不死就是福。

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