一向以來，戲劇界都沒有所謂公眾假期，只要有演出，即使大年初一也要排練。在我的業餘劇社年代，由於有正職，一星期工作6天，只有星期日休息，要排戲就只能在星期一至六的晚上及星期日全日。我對戲劇絕對投入，排練必然優先，所以工作以外時間全部交予戲劇，星期一至五晚排練，星期六晚上戲劇訓練班，星期日做布景製作，如果演出日期緊接在大時大節之後，那個大時大節就更不能放假，只能利用假期加緊排練。

演出的一個星期，到劇院做技術彩排及演出，通常都是0900-2300，由早到晚，演員必須參與其中，所以我的大假全留作演出用，曾經很多年也沒有用大假去旅行，就是為了我喜愛的舞台劇 。當年只得7天大假，真的很快用光，用光了就只好請無薪假。

要協調及配合所有演員的排練時間，實在是一門藝術，因為每個人都有私務，今天你有空但他不能，明天她可以但他沒空。總之要集齊演員去排練，絕非想像中那麼容易。因此，凡遇有公眾假期，所有人都放假不用上班，假期就成為容易齊人排練的日子。所以一般人享受到的公眾假期，演員就把握假期來排戲，多年來的洗禮下，我已沒有假期的概念。