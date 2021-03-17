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Happily Ever After

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

撇開梅根不是梅根、哈利不是哈利而言，任何一個女子離鄉別井跑到陌生的地方去，跟一個相識不算太久的男子結婚，即使是深深相愛，仍會困難重重，有待磨合，那是自然不過的事情。

不過梅根是梅根，她嫁的夫君是英國王子，她居住的皇宮比平民百姓家大概豪華一百倍，而她要應付的皇親國戚，相對亦複雜百倍以上吧！她卻不能享有普通平民的自由，隨便叫部Uber出外透透氣，或找間Pub暢飲消閒。

久而久之，皇宮變成了這位美國女子的大監獄，痛苦是可以理解的。梅根未能適應英國皇室的生活模式，料不到會全數歸咎於皇室人員對她的不公，她自己是完全沒責任嗎？她說未曾做好對皇室的資料蒐集，倒令人噗哧一笑。一個三十多歲行走好萊塢多年的成熟女性，怎會是個天真嬌？要怪就怪丈夫哈利沒有給她充足的心理準備吧！

不過，又不能怪這個慣於受保護的大男孩，對於主動退下皇室公職後，會被停止經濟資助這一環，哈利竟是如夢初醒。那麼梅根是無中生有嗎？非也，她受了委屈是不爭的事實，比如是她戴著兩夫婦英文名字縮寫的H&M頸鏈時，卻被皇室人員以鄙俗為理由而勸喻除下，可以想像皇宮規矩之嚴厲，非普通平民能速成掌握呢！

當年黛安娜跟梅根今天的遭遇是如出一轍吧，前者選擇勇敢單挑皇室白眼，勤做公職博得世人青睞；後者卻寧願退出遊戲，然後狠批遊戲的黑幕不公，兩者高下立見。但黛安娜贏盡世界又如何，卻偏偏贏不到丈夫查理王子的心。

家陣哈利是完全屬於梅根了，這女子還可有不滿足嗎？

梅根 哈利 英國

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