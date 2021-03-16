提起「難得胡塗」，就令人想起「揚州八怪」之一的鄭板橋所題的匾額。揚州八怪是清代乾隆年間活躍在江蘇揚州畫壇的革新派畫家總稱，即「揚州畫派」。這題字有個典故。話說鄭板橋在清代乾隆年間奉調在濰縣(在今日山東省濰坊)做官，據民間傳說，有一年他專程往城東南的雲峰山看石刻，因天色漸暗借宿山間一茅屋。

茅屋主人自命「胡塗老人」，但言談間出語不俗，其室內陳設有一塊碩大硯台，細膩精美，世間罕見。跟著老人請板橋題字，板橋細思老人必有來歷，便提了「難得胡塗」四字，並蓋上「康熙秀才、雍正舉人、乾隆進士」的一方新刻印章。

因硯石過大，板橋請老人再作跋語，老人題了「得美石難、得頑石尤難、由美石轉入頑石更難，美於中、頑於外、藏野人之廬，不入富貴之門也」，也用一方印：「院試第一，鄉試第二，殿試第三」。

板橋大驚，心知這老人不是等閒之輩，應是退隱官員，又見硯台尚有空隙，便再補寫一段：「聰明難、胡塗尤難、由聰明轉入胡塗更難，放一著、退一步、當下心安，非圖後來福報也。」

對於板橋的「難得胡塗」，有不同的解釋，有望文生義的，也有對其內涵探討的，諸說不一。鄭板橋自稱「難得胡塗」，他內心應是清醒的，其「胡塗」是對當時社會的不滿和無奈，有諷刺意味。

但甚麼是「胡塗」？胡塗就是不精明，可分兩種：一種是真胡塗，懵然處世，與生俱來，裝不來，也求不到；一種是裝胡塗，分明是非黑白了然，偏偏裝作不清楚，那是由「聰明轉入胡塗」了。