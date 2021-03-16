這場訪問，純屬兩敗俱傷。

英國王室人員對於欺凌和漠視行為，還有種族歧視 的指控，接連有排頭痕了。但梅根 扮演的受害者角色，也絕非一面倒博得同情，網民這次給她的劣評也不少。唯一的贏家是我們花生友，任何人有張嘴的都有權高談闊論，暫時將積壓已久的鬱悶轉移發洩。

有說這是哈利 與梅根的終極一戰，他們已親手將橋徹底燒掉，沒法子走回頭了。對王室的種種指控可謂不留餘地，明顯對這個家絲毫不再留戀，往後的日子就要靠自力更生了。

哈利這場「王子復仇記」也許潛藏久矣，他要為母親報仇！雖然黛安娜意外身亡時，哈利還未滿13歲，但當年父母剛離婚一年，家庭突變他該能感受，長大後對於王室冷待他母親的傳聞，他不可能不懂。他只等待著一個有力的同盟，助燃勇氣，梅根正好是他最需要的人。

哈利將當年沒能力保護媽媽的情結，轉移於梅根身上。哈利今天仍痛恨當日追訪母親的記者，當發生意外媽媽奄奄一息時，記者只忙於拍照而置她不理。今天哈利對惡意報導太太新聞的記者，是絕對不會放過的。可以想像當梅根透露被王室冷待、產生自殺念頭時，他是義無反顧地採取拯救行動，同時補償拯救當年相同境況的媽媽。

至於梅根，一個從小吃慣薯條甜甜圈的美國女子，又怎能一夜間速成為王室貴族，會懂得輕輕以餐巾擦嘴角？「吓？乜脫離皇宮就無晒人保護㗎嗱？」看罷兩小時的訪問，得出個結論，過去太高估梅根了，她不過是平庸天真的小女人而已。