我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億908萬劑疫苗 27.5%成人接種

WHO將公布新冠起源報告 中野生動物農場或為源頭

王子復仇記

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

這場訪問，純屬兩敗俱傷。

英國王室人員對於欺凌和漠視行為，還有種族歧視的指控，接連有排頭痕了。但梅根扮演的受害者角色，也絕非一面倒博得同情，網民這次給她的劣評也不少。唯一的贏家是我們花生友，任何人有張嘴的都有權高談闊論，暫時將積壓已久的鬱悶轉移發洩。

有說這是哈利與梅根的終極一戰，他們已親手將橋徹底燒掉，沒法子走回頭了。對王室的種種指控可謂不留餘地，明顯對這個家絲毫不再留戀，往後的日子就要靠自力更生了。

哈利這場「王子復仇記」也許潛藏久矣，他要為母親報仇！雖然黛安娜意外身亡時，哈利還未滿13歲，但當年父母剛離婚一年，家庭突變他該能感受，長大後對於王室冷待他母親的傳聞，他不可能不懂。他只等待著一個有力的同盟，助燃勇氣，梅根正好是他最需要的人。

哈利將當年沒能力保護媽媽的情結，轉移於梅根身上。哈利今天仍痛恨當日追訪母親的記者，當發生意外媽媽奄奄一息時，記者只忙於拍照而置她不理。今天哈利對惡意報導太太新聞的記者，是絕對不會放過的。可以想像當梅根透露被王室冷待、產生自殺念頭時，他是義無反顧地採取拯救行動，同時補償拯救當年相同境況的媽媽。

至於梅根，一個從小吃慣薯條甜甜圈的美國女子，又怎能一夜間速成為王室貴族，會懂得輕輕以餐巾擦嘴角？「吓？乜脫離皇宮就無晒人保護㗎嗱？」看罷兩小時的訪問，得出個結論，過去太高估梅根了，她不過是平庸天真的小女人而已。

梅根 哈利 種族歧視

上一則

疫情開啟新生活

下一則

溫柔可以邀心

延伸閱讀

梅根遭英名嘴摩根砲轟 傳已向電視台投訴

梅根遭英名嘴摩根砲轟 傳已向電視台投訴
第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合

第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合
神結論! 梅根稱所有人都是贏家 對專訪不後悔

神結論! 梅根稱所有人都是贏家 對專訪不後悔
不夠格！英國警方痛批梅根無權要求政府提供維安

不夠格！英國警方痛批梅根無權要求政府提供維安

熱門新聞

戴著口罩的65歲華裔大提琴家馬友友14日在麻州Berkshire社區學院完成第二劑新冠疫苗接種。注射完畢後的15分鐘等候觀察期間，馬友友忽然拿出大提琴，即席演奏，回饋醫護人員，全場驚喜，報以熱烈掌聲。(路透)

「隧道盡頭的光」 馬友友打完第2劑疫苗當場即興演奏

2021-03-14 21:27

父親的宴會菜

2021-03-13 02:03

合夥夫妻

2021-03-08 02:09
「戰勝病毒 堅強面對」徵文比賽即日起徵件。(Pexels)

「戰勝病毒 堅強面對」有獎徵文比賽 最後一天收件

2021-03-15 09:15
美國數位藝術家Beeple的照片拼貼數位藝術品「每一天」，是佳士得拍賣會的首件NFT商品，11日創下6930萬元拍賣天價，打破多項紀錄。(美聯社)

數位藝術家Beeple一張JPG檔拼貼照 拍出6930萬天價

2021-03-12 00:25

一個人的診所

2021-03-13 02:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」
韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」