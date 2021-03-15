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黐黐𣲷𣲷芒果班戟

〈香江往事〉卡芒

「後面要什麼？」老闆右手遞過雞蛋仔給前面的客人，左手幫鑊上的班戟打了個翻騰，手忙腳不亂地問我。

「老闆！要個芒果班戟！」

那兒裝修依舊，老闆的樣子依然滿臉春風，身旁還多了位小徒弟，身前又多了一條人龍，身後多了幾張報導。看見紅磡雞蛋仔能有響噹噹的名氣，真的挺為老闆驕傲。

我是紅磡雞蛋仔的忠實擁躉，從老闆無人認識，還是賣幾塊錢的街邊粗食時，他的芒果班戟已成為我百吃不厭的佳餚。靠著老闆的堅毅與成功，現在人人知曉，變成家喻戶曉的地道小食。

媽媽是紅磡人，從小就吃著老闆一手做出來的雞蛋仔長大，見證著老闆由小販檔，搬到煎釀三寶小吃店旁邊的舊位置，再換到現有的鋪位。老闆傳承這門手藝給他的徒弟，而媽媽也傳承這份味道給我。媽媽帶著我和姊姊，走到老闆面前，要了一份雞蛋仔，一份格仔餅，還有我甚愛的芒果班戟。老闆忙著東忙著西，嘴裡不忘與媽媽寒暄一番。

等了一陣子，從老闆手上接過芒果班戟，又是熱又是冰，很奇妙的溫度。我打開嘴巴，有點不知所措，還是狠狠地大口咬了下去。班戟溫暖而鬆軟，芒果冰凍而鮮甜，味蕾上的衝擊，足夠回味三天。

我和姊姊站在紅磡雞蛋仔鋪前，好像兩隻會吃班戟和格仔餅的招財貓，媽媽和老闆則有綿綿不斷的天要聊。當媽媽回過神來，想咬一口芒果班戟時，我已經吃得滿手都是芒果汁。班戟裡是滿滿當當的芒果粒，十分足料，咬一口班戟，就跳出一粒芒果，不及時用手承著，芒果粒就會跳到地上，所以每次都吃得烏喱單刀。而在我旁邊啃格仔餅的姊姊也不見得比我好，她也吃得滿手都是花生醬。

兩隻吃飽喝足的招財貓，雙手黐黐𣲷𣲷好像幽靈一樣垂下來，看著媽媽傻傻大笑。

現在吃上，芒果好像沒有以往的澎湃，但那個味道會勾起童年時光，會記得昔日的美好。每每感到艱難的時候，用普通的芒果班戟，在味蕾上安慰一下自己。黐黐𣲷𣲷的手，抹一抹就乾淨了；烏喱單刀的心，嘗一嘗就恢復了。

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