談起「福」字，它的左半邊是「示」，指祭台的象形，所以凡是有「示」字邊的字，基本上都與祭祀有關。甲骨文 「福」字由「示」和「畐」兩個象形合成，把酒壇擺在祭台前，祈求充實豐滿，亦即祈福。甲骨文專家羅振玉釋「福」字，就是用手捧酒到祭台前祈福。

春節時人們企盼「五福」臨門。這「五福」源於「尚書．洪範」：「一曰壽，二曰富，三曰康寧，四曰修好德，五曰考終命。」意思是說，一個人長壽、多財、健康平安、崇尚美德、其命善終，是他的福分。仔細分析，這「五福」歸根結柢，健康是福。「健康不是一切，但失去健康就没有一切」，確是千真萬確。

其實世俗眼中的「福」都是洪福，又叫鴻福，賀人「鴻福齊天」。出則安車代步，食則山珍海錯，人人前呼後擁，風風光光，是「鴻福」。佛門弟子看紅塵裡的福都是鴻福，走出世間能得清靜才是「清福」。

「清福」一般指清閒安逸的生活，但因為生活環境和文化背景的不同，每個人對清福的理解存在差異，所以不僅要掌握字的表面意義，更要關注字裡面的文化哲理和人生感悟。而無論是佛家或是道家，都說鴻福可求，清福難享，没有智慧的人不能享清福。求神能得功名富貴倒還容易，若想衣食無憂，遊山玩水，無病無痛，無疾而終，這可是神仙清福，求不得。

人生在世，不過百年，前半生多是營營役役，成年累月像螞蟻般忙碌，或為稻梁謀，或追逐所謂「鴻福」， 待到晚年，也該享享清福，但若是不甘寂寞，恐怕也難參透出這種清福的智慧！