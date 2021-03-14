他很懂得自我保護，他的臉鎖定了一個指定表情，他從小努力練出了這一臉的空白，好徹底隱藏心底的感覺，不要給別人留下一絲線索。

他沒有朋友，他不需要朋友。所謂的朋友都會獻媚親近你，盡探虛實後會急不及待在你背後說長道短，目的是要把你擊倒，將你淘汰出局。任何人都不能信任，他從小就學懂。

他的爸爸是個對外人豪邁舒爽、對家人卻求其馬虎的酒鬼。小五家長日，他在學校空等了半天，爸爸都沒有來，他跑回家卻發現爸爸喝得酩酊大醉，步伐不穩，他明明答應會來的。爸爸這輩子答應的事情，不是忘了，就是醉了，從來不會兌現。就連最親近的人都不能信任，他還可以信誰？

他的媽媽是個典型的悲劇人物，丈夫不濟，家境困難，她熬出了抑鬱來，天天都噙著淚，語帶怨懟地跟他訴說被哪個親戚欺凌、被哪個街坊瞧不起。他從小就體驗到大地的冰冷、社會的無情。他要學懂牢牢地保護自己，只要裝聾扮啞，甚麼都聽不見、看不到，麻煩便不會找上門來。

他在公司被同事稱為「高人」，其實是帶點貶意。他少言寡語，從不參與同事的聯誼，無論碰上任何不公或荒謬的事，都別想他會說句公道話。你死你事，是他的一貫作風。不曉得是否給人沒能力扛起責任的感覺，致使他原地踏步大半生都未曾升職。

至於女人，他不是不喜歡，不過想到要花一筆錢這回事，他就想也不去想了。

感情從沒付出，可以確保不會受傷害，但相對亦難以不勞而獲。活了半個世紀的「高人」，人生是一大片的空白。