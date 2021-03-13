《大步走》Timing啱啱好

《大步走》接棒《陀槍師姐2021》，顧名思義，劇集主題環繞跑步，用跑步比喻人生，帶出主題︰斷捨離。跑步與斷捨離有很多共通點，兩者帶出同一個信息︰「放下過去，展望未來」。男一陳山聰和女一姚子羚在現實生活中，都是跑步發燒友，更與同劇的胡諾言志同道合，組成「Crazy Runner」，公餘會一起跑步，由他們來演跑手，不作他人選，尤其陳山聰，角色有他影子，劇中他飾演跑步教練，一直活在過去創傷中，憑跑步悟出斷捨離的大道理，找到真正的幸福。事實上，他過去曾一度迷失，形象、事業跌入谷底，幸沒放棄，並用跑步磨練意志，最後不但能成功修身，更修補形象，挽回事業，今天成為主角，擁有一家三口幸福家庭。他本身就是一個勵志故事。

姚子羚飾演的中女網媒記者，受一段逝去的愛情折磨，因愛上跑步而能重新出發。疫情 下，跑步成為潮流，劇集此時推出發放正能量，時間啱啱好，又摻入網媒元素，更為貼地。新晉男神羅天宇與新人劉穎鏇配成一對，閃爆。為加強發放正能量，《大步走》特設「跑友大步走」有獎遊戲，觀眾上TVB Facebook專頁參加跑步遊戲，就有機會贏得運動鞋禮券，及有機會與《大步走》演員跑友誼賽。