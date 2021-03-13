經歷世紀疫症，不少人已失業多時，大家期望新一份財政預算 案，政府可以「派糖」紓解民困，結果滿口仁義的高官認為不可亂花金錢，要應付不時之需，然後出一句官話「共度時艱」。事實上，現在已經「很衰」，還會有甚麼「不時」比這刻更需？隨著經濟未見起色，曾經的揮霍享受的日子，換來粗茶淡飯度日，廉價的庶民飲食成為傳媒介紹的話題，當中沙爹牛肉麵可謂最受港人歡迎。

沙爹牛肉麵向來不以正餐出現，而是早餐、下午茶的首選，材料簡單，就是牛肉配搭一個油炸麵，但也有品質高下之分。普通的用港產大光麵，加錢則可用上出前一丁麵，除了麵質有分別外，茶餐廳通常預早煮熟了一盤大光麵，放湯就可以送上餐檯，出前一丁則有單才個別去煮，所以前者往往麵條較稔，後者則口感煙韌彈牙，多收幾元除了是來貨成本外，更重要的是額外的製作時間。

然後得看用甚麼牛肉，較高檔的會強調用新鮮牛肉，那品質毋庸置疑，不過更多的會用次質牛肉，可能是印度 水牛，又或者是年老的乳牛，本身肉質粗糙，不過給醃製調味後再加入濃郁的沙爹醬，總可以飽肚，身處茶餐廳，也不能期望給你安格斯牛肉。

最值得細味的是沙爹醬，可謂牛肉麵的靈魂所在。醬料的主角本來是辣椒，但亞洲人努力修飾辣椒的刺激，加入更多的材料令辛辣之外帶有香氣。馬來西亞有用蝦米、香茅、紅蔥之類製成「森巴醬」；印度就加入薑黃、肉桂等製成「馬薩拉醬」；印尼人則加入蝦膏、花生醬、丁香、南薑、椰汁等而成「沙爹醬」，那馥郁的味道，吸引一眾到南洋發展的廣東省人，紛紛把異地風味帶回家鄉，後來輾轉流傳到香港 ，成為了港式飲食。要評選沙爹醬，重點是要惹味，茶餐廳要留住客人胃口，得自創風格，通常在沙爹醬基底上，加些花生醬、蔥、蒜、冰糖等拌炒，得出更濃香味道，在這個經濟艱難的歲月，魚翅撈飯已成為回憶，一碗沙爹牛肉麵也顯得格外滋味。