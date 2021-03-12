中國古天文、曆學家依月亮的朔望，和太陽日長、日短的周期，平均24個「節氣」，造出陰陽合曆。為農家按「節氣」耕作，漁民依季節捕魚，作出重大貢獻。因此節氣列入了聯合國非物質文化遺產，也列為古代第五大重要發明。

立春（首個節氣）後約29日，春分前約15日的節氣，稱為驚蟄。農民知道：春天來了。

這跟美國 一項民間傳統──土撥鼠日不同，賓夕凡尼亞州在每年的2月2日，選定一隻土撥鼠，觀察牠出洞時，是否看見自己的身影？但那只是預測春天什麼時候到來。

驚蟄更提醒農民蛇蟲鼠蟻醒來了，要防範。因此民間流傳，驚蟄時，也要小心注意鼠輩小人。祈福神靈庇佑，懲治這些隱藏小人，不許作惡。在驚蟄那天，以鞋底象徵式打小人，公開懲罰。

正如父母官公開懲罰歹徒，以收警惕、教導之效，例如：在城門口旁公開示眾、鞭打罪犯。所以草根階層打小人的傳統，不會選僻靜、無人之處；必在大白天、人多來往的路邊，或下水道旁，以不妨礙行人、不阻擋商戶、不影響小販擺賣為原則。

初抵香港 ，住在近北河街的大埔道時，看過打小人是在青山道、大埔道三叉路口的三角小花園欄邊，但那時不知是什麼一回事？

遷到大坑東後，驚蟄那天，經過大坑東道靠近巴士總站、女青年會所在的山崗峭壁下，必會見到至少有兩個婆婆，分開蹲在峭壁下的排水溝旁，各自念念有詞，用舊布鞋或拖鞋，打一張黃色符籙。這些執行刑罰的打手，多是龕堂、小廟堂的拜神婆。

她們念什麼？從沒有留意。退休 後，學習詩詞，才知道她們念誦的是一首有趣的詩歌，每句都有一個打字，由頭而眼、耳、口……到腳，全身都打到。內容似乎是針對女性，可能男人大丈夫，對手即使是小人，也不屑以這種手段對付。

時代進步，男女平等，女生也可能不屑做。香港寸金尺土，小道堂、龕堂難捱貴租，而大廟宇、寺院不會作這些瑣事，香港打小人的傳統沒落了。