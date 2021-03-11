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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

難為了接線生

〈每日驚艷〉張宏

家有長者，常會出現意料之外的奇怪要求。早上近10點，手機響起，我在辦公室拿起電話，聽到家母說︰「怎麼辦？等了一小時還沒有車！」

細問之下，又是的士問題。

她為了準時9點出門，往往8點半便打電話叫車，但司機們爭分奪秒搵食，自己都不知下一個客人去何處，又怎會一早答應？這天她打了電話，接線生答︰「正在找車，找到會致電給你。」

她為免錯失搭車機會，一收線馬上往樓下坐住等，以為的士隨時會出現。可是左等不來，右等也不來。這是當然，接線生只是說「找到後會致電」，但還未致電，她已一個箭步下樓，當然等不到。

結果她和工人姐姐等了足足一小時，可憐的接線生，就被她在等候期間轟炸了不下10個電話，不斷催促「快些搵車」。等來等去都沒有，她的最後解決方法，就是打給我這個「萬能管家」，叫我找的士給她。

工作忙得一頭煙之時，收到這種命令式電話，實在啼笑皆非。正不知如何是好之際，她忽然說︰「有了，有了，的士到了！」原來接線生終於找到的士，成功帶她出發去心愛的街市。

83歲的家母，愈來愈像一個小朋友，每次出門坐車，都變成重點活動。看來如果想日後耳根清醒，要快些發達，請個司機給她。

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