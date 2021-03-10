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唔好講俾阿媽知！

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「Auntie，你點會知道㗎？我已經狂嚼香口珠同埋噴咗香水喎！」少女瞪大了眼。

我朝她眨眨眼：「小姐，我個鼻好靈，一嗅就嗅到你身上散發菸味嘞！」

「你千祈咪同我阿媽講我食菸！」少女煞有介事地懇求。

我很想和盤托出，是她的媽媽從她的衣櫃裡撿出了一包菸和打火機，霎時間驚惶失措，立刻找我求助。但我不想驚動少女，於是把話嚥了回去。我更不想告訴她，當年她的媽媽和我首次偷偷嘗試吸菸時，只有15歲。

「你啲朋友都吸菸嗎？」我保持輕鬆地問。「大部分啦，其實好平常啫，不過你千萬不要跟我阿媽講，佢會好煩。」她的媽媽是個超級好人，更是個無微不至的好媽媽，只是為人較為古板守舊，關於寶貝女兒的大小事情，都會觸動她的神經線。久而久之，反叛期的女兒漸漸將自己的事情一概保密，就是不想增添麻煩，母女的關係亦日益生疏。

「吸菸這回事，我不跟你計較，但有啲底線係點樣都不能破嘅。」多年來，我充當了他們母女之間的和事佬，有時更要「好女兩頭瞞」，頗為吃力。

「我知，我知，切勿啪嘢吖嘛！我記得，飲品要帶埋去廁所，離開視線嘅飲品就唔好再飲，避免有人落藥。Auntie，你放心，我玩得好小心嘅！」

「哈哈，果然叻女，咁最重要嘅規條呢？」我追問。少女此刻竟然在賊笑不答，我為之一怔，然後兩人笑作一團。那規條是：第一次要留給最愛的人！少女離開時鄭重地說：「千萬唔好講俾我阿媽知！」

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