我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸軍政府殺紅眼？修女下跪、基層叛逃…異議校長慘死

兒童抵稅福利 6歲以下每人3600元 家長最快7月收到

福與富

〈六合飛翔〉岑逸飛

學會享福是做人之道。民間供奉福、祿、壽三星，福星居首。人們崇拜福星，企盼福星年年高照，月月賜福。在人們觀念裡，福與壽是修來的，幹好事增福，幹壞事折福。到廟裡燒香拜佛叫「種福田」，修橋鋪路是為子孫積德造福。

祿星居次，它是中國神話中的財神。北斗七星正前方有六顆星，統稱文昌宮，第六星是祿星，職司文運官祿。五代後，祿星被加上「張仙送子」的附會，使祿星由代表升官發財之神，逐漸成為送子之神。

福、祿並稱，因為究竟甚麼是「福」？也許嚮往富裕，討厭貧窮，自古已然，難怪東漢末年劉熙在《釋名》一書，釋「福」是「富」，字不同，音近似，意思也應差不多。民間傳說曾將「福」字視為驅趕「窮神」的「護家符」。

近代也有人從「福」字的字形揣摩其「富裕」涵義：「衣」字旁代表有衣服穿；右半邊上面的「一」是房梁，指有房住；中間的「口」代表有人；「田」指有田種，即有工作，連起來是說，有工作兼衣食無憂，就是有福。可見「福」字的富裕標準，不過是豐衣足食、安居樂業的小康水平，不見得是超級富豪才能享福。

這少不免是穿鑿附會之說，因為「福」字的「畐」指酒器，甲骨文的「畐」字與「酉」一樣，都是酒壇或酒尊的象形，而甲骨文的「福」字是雙手捧酒的樣子，有酒即是福。在古代，酒是很珍費的東西，達官貴人才能有酒和喝得起酒，貧苦人家一般買不起也喝不起酒。不僅如此，酒還與節日及慶祝活動相連，酒是喜慶之物。把喝酒看作是有福，不無道理。

甲骨文 中國 三星

上一則

感謝的士司機

下一則

唔好講俾阿媽知！

延伸閱讀

論幸福

論幸福
論快樂

論快樂
南華早報：川普下台 TikTok沒理由賣美國資產給甲骨文

南華早報：川普下台 TikTok沒理由賣美國資產給甲骨文
白宮易主 TikTok被迫出售案無限期擱置

白宮易主 TikTok被迫出售案無限期擱置

熱門新聞

義大利的飲食文化

2021-03-03 02:09
知名美國童書作家蘇斯博士(Dr. Seuss)公司今天決定，不再發行他的其中6本著作，原因是這些書中含有歧視性內容。(美聯社)

快看世界／童書巨擘蘇斯博士 叢書涉歧視不再發行

2021-03-02 11:57
阿尼默∕圖

難友黃老頭（上）

2021-03-06 02:02

父親的祕密

2021-03-05 02:01

我的親家母

2021-03-07 02:06

合夥夫妻

2021-03-08 02:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？
女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題

女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題
眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭

眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭
拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家

拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家
遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視