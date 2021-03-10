學會享福是做人之道。民間供奉福、祿、壽三星 ，福星居首。人們崇拜福星，企盼福星年年高照，月月賜福。在人們觀念裡，福與壽是修來的，幹好事增福，幹壞事折福。到廟裡燒香拜佛叫「種福田」，修橋鋪路是為子孫積德造福。

祿星居次，它是中國 神話中的財神。北斗七星正前方有六顆星，統稱文昌宮，第六星是祿星，職司文運官祿。五代後，祿星被加上「張仙送子」的附會，使祿星由代表升官發財之神，逐漸成為送子之神。

福、祿並稱，因為究竟甚麼是「福」？也許嚮往富裕，討厭貧窮，自古已然，難怪東漢末年劉熙在《釋名》一書，釋「福」是「富」，字不同，音近似，意思也應差不多。民間傳說曾將「福」字視為驅趕「窮神」的「護家符」。

近代也有人從「福」字的字形揣摩其「富裕」涵義：「衣」字旁代表有衣服穿；右半邊上面的「一」是房梁，指有房住；中間的「口」代表有人；「田」指有田種，即有工作，連起來是說，有工作兼衣食無憂，就是有福。可見「福」字的富裕標準，不過是豐衣足食、安居樂業的小康水平，不見得是超級富豪才能享福。

這少不免是穿鑿附會之說，因為「福」字的「畐」指酒器，甲骨文 的「畐」字與「酉」一樣，都是酒壇或酒尊的象形，而甲骨文的「福」字是雙手捧酒的樣子，有酒即是福。在古代，酒是很珍費的東西，達官貴人才能有酒和喝得起酒，貧苦人家一般買不起也喝不起酒。不僅如此，酒還與節日及慶祝活動相連，酒是喜慶之物。把喝酒看作是有福，不無道理。