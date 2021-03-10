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緬甸軍政府殺紅眼？修女下跪、基層叛逃…異議校長慘死

兒童抵稅福利 6歲以下每人3600元 家長最快7月收到

感謝的士司機

〈每日驚艷〉張宏

早上走出客廳，見到耳朵不大靈光的家母拿著手提電話，開了擴音器，聲如洪鐘喊道︰「我9點鐘要一架的士！一架的士！」這是她常常光顧的「的士call台」，她行動不便，又喜歡去街市購物，每星期兩次的街市之行是頭等大事，必定要的士出行。

我奇道︰「現在才8點半，何不在9點左右打電話去，一叫就來？」

她解釋說，以往曾在9點打電話，往往遇上「繁忙時間」沒有車，倒不如預先打定電話。其實她是打去手機App的查詢熱線，這位接線生每星期都接家母兩次電話，聽著她重複又大聲的電話，可能已經習以為常。

不久，果然在8點42分，的士司機打電話來，他說剛好做了其他生意，已到了附近，問家母能否立即起行。但家母有她的堅持，堅定地說︰「要9點才走。」

司機問︰「只是早一些走，現在不可以嗎？」她堅持說不可以，一定要9點。兩人談了一會兒，最後司機投降︰「那麼我走一轉，接了其他顧客，9點左右再打電話來吧。」

其實，家母並沒有甚麼非9點正出門不可的理由，但千萬別與她辯論，反正她說的永遠正確。在她的堅持下，這位和氣的司機叔叔果然準時出現，帶著她和工人姐姐買餸去。感謝接線生，也感謝司機叔叔。

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